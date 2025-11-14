Hỗ trợ Công an TP.HCM hơn 216,8 tỉ đồng mua sắm thiết bị để chuyển đổi số 14/11/2025 15:42

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất hỗ trợ hơn 216,8 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để mua sắm thiết bị cho lực lượng công an, phục vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, chuyển đổi số.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14-11, các đại biểu đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Công an TP.HCM mua sắm trang thiết bị cho lực lượng công an phục vụ triển khai Nghị quyết 57- NQ/TW, chương trình chuyển đổi số…

HĐND TP thống nhất hỗ trợ hơn 216,8 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để mua sắm thiết bị cho lực lượng công an, phục vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.

Công an phường Tăng Nhơn Phú thực hiện thủ tục đổi thẻ đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo UBND TP.HCM, đề xuất này được xây dựng trên cơ sở báo cáo nhu cầu cấp thiết của Công an Thành phố, đặc biệt sau khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ 1-7.

Hiện, Công an TP.HCM được giao giải quyết 190 thủ tục hành chính, trong đó 59 thủ tục thực hiện trực tiếp tại công an cấp xã, đòi hỏi hệ thống thiết bị tiếp dân phải đồng bộ, đủ số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Công an.

Qua rà soát, trang thiết bị tại Công an cấp xã còn thiếu nhiều hạng mục quan trọng, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người dân. Đặc biệt, sau sáp nhập TP.HCM có 47 điểm cấp căn cước, trong khi yêu cầu phải triển khai đồng bộ tại 168 xã, phường, đặc khu. Để bảo đảm mỗi công an cấp xã có hai bộ thu nhận hồ sơ căn cước theo chỉ đạo của Bộ Công an, TP.HCM cần bổ sung 244 bộ thiết bị.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đề nghị trang bị 10 bộ thu nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động để phục vụ tại nhà, bệnh viện cho người già, yếu hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội, trại tạm giam trên địa bàn TP.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh nhóm thiết bị phục vụ tiếp dân, TP cũng cần bổ sung các thiết bị nghiệp vụ thu nhận, làm sạch dữ liệu phục vụ Đề án 06 như máy thu nhận vân tay, máy thu nhận mống mắt, đầu đọc thẻ, ổ cứng di động… Đây là yêu cầu bắt buộc khi chuyển đổi sang mô hình xử lý dữ liệu điện tử “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trên cơ sở đề xuất, Sở KH&CN đã thẩm định và thống nhất với nhu cầu đầu tư, đồng thời lưu ý việc mua sắm phải bảo đảm không trùng lắp thiết bị Đề án 06 đã đầu tư trước đây, không chồng chéo nguồn vốn Trung ương, địa phương và tuân thủ tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành Công an nhân dân.