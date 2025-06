Hoạt động hợp pháp nhưng Vitrac Lâm Đồng bị ngăn cản, công nhân bị đe dọa 07/06/2025 13:51

Ngày 6-6, UBND xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền, Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng và người dân nhằm giải tỏa những lo ngại, khúc mắc xoay quanh dự án khai thác cát, cuội, sỏi tại khu vực lòng sông Đạ Huoai.

Buổi đối thoại vắng bóng người dân

Tuy nhiên, trong khi chính quyền và doanh nghiệp có mặt thì 45 hộ dân được mời đến tham dự buổi đối thoại này đều vắng mặt không lý do.

Người dân đẩy một cụ bà vào đầu xe tải để ngăn chặn phương tiện này vào Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Buổi đối thoại trở thành cuộc họp giữa doanh nghiệp và chính quyền, trong đó chỉ có sự hiện diện của lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn cùng trưởng thôn của 3 thôn: 7, 8, 9. Sự thiếu vắng của người dân – đối tượng chính được tổ chức đối thoại – khiến mục tiêu giải quyết vướng mắc rơi vào bế tắc.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 95/GP-UBND ngày 30-11-2018, cho phép khai thác khoáng sản xây dựng tại các xã Hà Lâm, Đạ Oai và Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai).

Dự án nhiều lần bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chỉ thị tạm dừng hoạt động của UBND tỉnh vào năm 2022.

Gần đây, khi công ty bắt đầu đưa máy móc trở lại nhằm chuẩn bị cho việc tái khởi động dự án thì liên tục vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại của người dân về việc khai thác sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu cho cây sầu riêng, nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đường giao thông và ô nhiễm môi trường do khói, bụi và tiếng ồn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng, công ty đã nhiều lần đề nghị chính quyền tổ chức đối thoại và thậm chí từng làm việc trực tiếp với một số hộ dân và những lo ngại của người dân đã được giải đáp tại buổi làm việc ngày 18-9-2024.

Bà Thuỷ cũng đặt nghi vấn về trách nhiệm của chính quyền trong việc tuyên truyền đầy đủ cho người dân cũng như xử lý các hành vi khai thác trái phép của một số người dân tại khu vực mà công ty đã được công ty cấp phép.

Bất cứ khi nào công ty thông báo hoạt động là người dân lập tức tập trung để phản đối. Ảnh: HN

“Công ty chúng tôi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, đóng góp ngân sách đầy đủ, nhưng cứ khi nào gửi thông báo hoạt động là lập tức bị người dân tập trung phản đối. Trong khi đó, chính tại vị trí công ty được cấp phép thì xảy ra tình trạng công khai khai thác cát, sỏi trái phép”, bà Thủy nói.

Người của công ty bị dọa giết

Không chỉ phản đối bằng hình thức tập trung đông người mà còn có chuyện người của công ty bị dọa giết.

Ông Đoàn Thanh H (40 tuổi, cư dân xã Đạ Oai, người của Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng), đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Lâm Đồng kèm theo bằng chứng về việc bị đe dọa.

Theo tố cáo của ông H, đêm 25-5, ông Trịnh Ngọc Lưu đã cầm gậy đến nhà ông gây sự, dọa sẽ bắn và ném chất nổ vào nhà nếu ông còn tiếp tục làm việc cho công ty.

Trước đó, vào ngày 27-4, ông Nguyễn Thanh Trọng – một người dân địa phương khác – cũng gọi điện hăm dọa, cho rằng ông H đã báo tin khiến công an phát hiện, tịch thu phương khai thác cát trái phép của ông ở khu vực đã cấp phép cho công ty.

“Từ sau ngày bị công an phát hiện hành vi khai thác cát trái phép, ông Trọng liên tục đăng những lời chửi bới, xúc phạm tôi trên Facebook, thậm chí đòi chặt đầu, đòi đâm tôi. Ông còn lôi cả nhân thân tôi lên mạng xã hội để xúc phạm”, ông H tỏ ra hoang mang khi chia sẻ.

Ông H khẳng định hành vi của hai người này không chỉ xúc phạm nhân phẩm mà còn đe dọa đến an toàn tính mạng của gia đình ông, khiến ông không dám ra khỏi nhà. Ông mong các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an xã vào cuộc điều tra. Theo lãnh đạo công an tỉnh, nếu có dấu hiệu phạm tội, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Câu chuyện của Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng là một ví dụ điển hình cho nghịch lý đang tồn tại trong môi trường đầu tư tại một số địa phương: Doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp, đầu tư hàng chục tỷ đồng, thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính, nhưng vẫn bị phản đối và làm khó.

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư thì rất cần sự đồng hành của địa phương bằng việc tuyên truyền, giải thích, minh bạch thông tin để không đẩy doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, đúng pháp luật rơi vào thế đối đầu với người dân.