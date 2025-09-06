Hơn 1,8 triệu tỉ đồng được 'bơm' ra nền kinh tế 06/09/2025 18:17

(PLO)- Theo NHNN, đến cuối tháng 8 -2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỉ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Tại họp báo Chính phủ chiều 6-9, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong thời gian tới.

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, xuất phát từ các chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn.

Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, tiêu dùng và xuất khẩu bị ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính quốc tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về tình hình chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025, tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5% để làm cơ sở cho tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Ông Hà nhấn mạnh NHNN xác định đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi nhập cuộc một cách quyết liệt. NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kết quả đến thời điểm hiện tại, theo ông Phạm Thanh Hà, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định, tỉ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.

Cụ thể, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm, tính đến cuối tháng 8, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024. Thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Đến hết tháng 8, tỉ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm trước.

Tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, theo số liệu đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỉ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt, hiệu quả, qua đó cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế.

Tính tới ngày 31-12-2024, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 15,6 triệu tỉ đồng. Để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 khoảng 16%, tương đương "bơm" thêm ít nhất 2,5 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế. Như vậy, trong 8 tháng năm 2025, đã có hơn 1,8 triệu tỉ đồng được đưa ra nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng.

Thời gian tới, triển vọng kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro gia tăng, đòi hỏi công tác điều hành chính sách cần bám sát tình hình để triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

"Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, NHNN sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm" - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Cụ thể, điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỉ giá và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Kế đó, NHNN cũng sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Nhóm giải pháp tiếp theo là điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong triển khai chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

"Trong quá trình điều hành, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn" - Phó Thống đốc nói.