Huế: Cấm đốt vàng mã, thắp hương trong rừng khi nắng nóng

Ngày 16-4, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết đã có văn bản gửi các Hạt Kiểm lâm Khu vực và Đội Kiểm lâm cơ động nhằm tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dự báo diễn biến thời tiết tại địa phương này diễn ra rất phức tạp. Nhiệt độ trung bình trên địa bàn TP duy trì ở mức cao, từ 37°C - 39°C.
Để ngăn chặn tối đa nguy cơ "bà hỏa" thiêu rụi các cánh rừng, cơ quan kiểm lâm nghiêm cấm tuyệt đối việc dùng lửa để xử lý thực bì.
Đặc biệt, những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, hay đốt tổ ong lấy mật... cũng bị nghiêm cấm trong suốt thời kỳ cao điểm dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Lực lượng chức năng sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân cháy để xác định người vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, các đơn vị phải tổ chức cho người dân ký cam kết không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng trong thời kỳ cao điểm theo quy định.
Về công tác ứng trực, các Hạt Kiểm lâm khu vực và Đội Kiểm lâm cơ động phải duy trì lực lượng tại văn phòng trong suốt mùa cháy để đảm bảo phát hiện sớm và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời.
Công tác tuần tra, kiểm tra liên tục tại các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh có nguy cơ cháy cao phải được thực hiện với tần suất 3 lần/tuần. Trong những lúc cao điểm, lực lượng kiểm lâm phải tuần tra phát hiện và ngăn chặn lửa rừng hàng ngày.
Hằng ngày, trước 16 giờ các đơn vị phải báo cáo nhanh tình hình cháy rừng, và trước 17 giờ phải báo cáo tình hình xử lý thực bì về Chi cục qua nhóm Zalo "Tổ TT cảnh báo cháy rừng".
Ngoài ra, các đơn vị phải tổ chức theo dõi hệ thống cảnh báo cháy sớm, khi có sự cố phải thông tin ngay về Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại trực ban 0234.3825.989 hoặc số máy 096.180.4444 do ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng tiếp nhận.
Ngày 8-4, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP Huế ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2026.
Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:
- Công an TP và các Sở, ngành: Đẩy mạnh tuyên truyền, thanh kiểm tra và kiên quyết xử lý 100% các vi phạm PCCC. Chú trọng đảm bảo an toàn điện, quản lý chặt chẽ xăng dầu và công tác PCCC rừng.
- UBND cấp xã: Nắm chắc địa bàn, hướng dẫn người dân trang bị bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai và rà soát hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.
- Tổ chức, doanh nghiệp: Thường xuyên tự kiểm tra an toàn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho người lao động.