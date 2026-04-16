Huế: Cấm đốt vàng mã, thắp hương trong rừng khi nắng nóng 16/04/2026 07:56

(PLO)- Cấm tuyệt đối các hành vi dùng lửa như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã... trong rừng giữa thời kỳ cao điểm dự báo cháy rừng cấp IV và cấp V.

Ngày 16-4, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết đã có văn bản gửi các Hạt Kiểm lâm Khu vực và Đội Kiểm lâm cơ động nhằm tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa tại một vụ cháy rừng ở Huế.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dự báo diễn biến thời tiết tại địa phương này diễn ra rất phức tạp. Nhiệt độ trung bình trên địa bàn TP duy trì ở mức cao, từ 37°C - 39°C.

Để ngăn chặn tối đa nguy cơ "bà hỏa" thiêu rụi các cánh rừng, cơ quan kiểm lâm nghiêm cấm tuyệt đối việc dùng lửa để xử lý thực bì.

Đặc biệt, những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, hay đốt tổ ong lấy mật... cũng bị nghiêm cấm trong suốt thời kỳ cao điểm dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Lực lượng chức năng sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân cháy để xác định người vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tổ chức cho người dân ký cam kết không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng trong thời kỳ cao điểm theo quy định.

Về công tác ứng trực, các Hạt Kiểm lâm khu vực và Đội Kiểm lâm cơ động phải duy trì lực lượng tại văn phòng trong suốt mùa cháy để đảm bảo phát hiện sớm và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời.

Công tác tuần tra, kiểm tra liên tục tại các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh có nguy cơ cháy cao phải được thực hiện với tần suất 3 lần/tuần. Trong những lúc cao điểm, lực lượng kiểm lâm phải tuần tra phát hiện và ngăn chặn lửa rừng hàng ngày.

Hằng ngày, trước 16 giờ các đơn vị phải báo cáo nhanh tình hình cháy rừng, và trước 17 giờ phải báo cáo tình hình xử lý thực bì về Chi cục qua nhóm Zalo "Tổ TT cảnh báo cháy rừng".

Ngoài ra, các đơn vị phải tổ chức theo dõi hệ thống cảnh báo cháy sớm, khi có sự cố phải thông tin ngay về Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại trực ban 0234.3825.989 hoặc số máy 096.180.4444 do ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng tiếp nhận.