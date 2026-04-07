Hướng dẫn công đoàn cơ sở cách tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng 'Vì bạn xứng đáng' 07/04/2026 18:56

(PLO)- Ban tổ chức Chương trình An cư cùng người lao động chia sẻ nhiều thông tin và hướng dẫn các công đoàn cơ sở cách tiếp nhận hồ sơ dự thi của công đoàn viên khi muốn tham gia giải thưởng "Vì bạn xứng đáng".

Ngày 7-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM (Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp) tổ chức hội nghị giao ban công đoàn cơ sở quý I năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Hội nghị tổ chức tại hội trường Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) tại KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM. Dự hội nghị có đại diện các công đoàn xã, phường; các công đoàn cơ sở có trụ sở trong KCN khu vực phường Phú Mỹ, Tân Phước.

Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ TP.HCM đã giới thiệu thành viên, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điều hành công đoàn cơ sở; các quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; hướng dẫn về công tác đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ...

Đồng thời, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quý II năm 2026 về việc phát triển đoàn viên, công tác nữ công, hoạt động phong trào, đặc biệt các hoạt động chăm lo cho công đoàn viên trong Tháng công nhân.

Dịp này, LĐLĐ TP.HCM cũng giới thiệu một số chương trình hỗ trợ, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động đang được triển khai như: Chương trình hỗ trợ vốn, chương trình An cư cùng người lao động.

Trong đó, chương trình An cư cùng người lao động do LĐLĐ TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Bà Vi Hoài Thương thông tin về chương trình An cư cùng người lao động và hướng dẫn các công đoàn cơ sở cách tiếp nhận, xác nhận hồ sơ công đoàn viên gửi tham gia giải thưởng "Vì bạn xứng đáng". Ảnh: TK

Về chương trình An cư cùng người lao động, bà Vi Hoài Thương, đại diện Ban tổ chức chương trình và giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” đã giới thiệu đến các công đoàn cơ sở; công đoàn phường nhiều thông tin; mục đích, ý nghĩa của chương trình cũng như giải thưởng.

Đồng thời, hướng dẫn các lãnh đạo công đoàn cơ sở cách nhận thông tin về chương trình, giải thưởng; cách tiếp nhận, xác nhận hồ sơ công đoàn viên gửi tham gia giải thưởng.

Đại diện công đoàn cơ sở xem các thông tin, tài liệu về chương trình, giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" tại hội nghị. Ảnh: TK

Theo đại diện ban tổ chức, sau hội nghị sẽ tiếp tục phối hợp cùng nhiều công đoàn cơ sở triển khai, giới thiệu về chương trình và giải thưởng đến công đoàn viên và người lao động.

Từ 21-3, sau lễ ra mắt chương trình và triển khai giải thưởng đến nay, ban tổ chức đã nhận được nhiều thông tin từ công đoàn viên, người lao động và đều được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, các hồ sơ tham dự giải thưởng đều phải nộp trực tiếp cho công đoàn cơ sở, có xác nhận của đơn vị trước khi hồ sơ được chuyển cho ban tổ chức, qua hội đồng xét chọn…

Bà Vi Hoài Thương nhấn mạnh, chương trình An cư cùng người lao động không phải là chương trình về nhà ở xã hội; nhưng có thể coi đây là một chương trình bổ trợ thêm một sự lựa chọn cho công đoàn viên, người lao động chưa có điều kiện để tiếp cận nhà ở xã hội.

Chiều cùng ngày, tại hội trường Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 (phường Bà Rịa), LĐLĐ TP.HCM (Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp) tiếp tục tổ chức hội nghị giao ban công đoàn cơ sở quý I năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện công đoàn cơ sở thuộc các KCN Đất Đỏ, Đông Xuyên, Châu Đức; công đoàn các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Đất Đỏ và công đoàn phường Rạch Dừa.

Tại đây, Ban tổ chức Chương trình An cư cùng người lao động tiếp tục thông tin cụ thể đến các công đoàn cơ sở; công đoàn xã, phường về chương trình và giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”…