Hướng dẫn mới nhất về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Ngày 13-8, Bộ Y tế ban hành Thông tư 38/2025 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15-7-2025 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Hình minh họa.

Tiêu chuẩn sức khỏe của người nhận tinh trùng

Điều 2 thông tư đã quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người nhận tinh trùng, noãn, phôi. Theo đó, người nhận tinh trùng, noãn, phôi không đang mắc các bệnh hoặc tình trạng bất thường cơ quan sinh dục ở mức độ không thể mang thai; các bệnh mà khi mang thai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ; các bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người đang mắc các bệnh cấp tính phải trì hoãn việc chuyển phôi cho đến khi điều trị ổn định.

Người đứng đầu cơ sở được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hoặc người được ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc khám, hội chẩn, kết luận đủ điều kiện sức khỏe để nhận tinh trùng, noãn, phôi theo quy định trên.

Việc giao, nhận tinh trùng, noãn, phôi giữa các cơ sở lưu giữ

Thông tư cũng quy định về việc giao, nhận tinh trùng, noãn, phôi giữa các cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi. Theo đó, trường hợp người gửi tinh trùng, noãn, phôi hoặc người nhận mẫu hiến có nguyện vọng chuyển mẫu từ cơ sở đang lưu giữ đến cơ sở lưu giữ khác, cơ sở đang lưu giữ mẫu tư vấn cho người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến về quy định vận chuyển mẫu, những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận chuyển; có ý kiến bằng văn bản về việc đồng ý chuyển mẫu.

Cơ sở tiếp nhận mẫu có trách nhiệm xem xét nguyện vọng của người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến, quyết định tiếp nhận mẫu được chuyển đến từ cơ sở lưu giữ khác. Việc giao, nhận chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở nhận mẫu;

Việc vận chuyển mẫu phải được thực hiện bởi nhân viên y tế thuộc cơ sở nhận mẫu hoặc cơ sở giao mẫu với sự tham gia của người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Nếu người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến hoặc người được ủy quyền hợp pháp không tham gia thì người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến phải ủy quyền cho cơ sở nhận mẫu hoặc cơ sở giao mẫu thực hiện việc vận chuyển mẫu

Chi phí vận chuyển mẫu do người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến chi trả. Trong quá trình vận chuyển, mẫu phải được bảo quản trong thiết bị bảo quản đông lạnh chuyên dụng, có niêm phong của cơ sở giao mẫu.

Trường hợp cơ sở lưu giữ không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện việc lưu giữ mẫu thì cơ sở đang lưu giữ mẫu phải liên hệ với một cơ sở được phép lưu giữ khác để thỏa thuận việc giao nhận mẫu và thông báo đến người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến. Việc giao, nhận chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cả cơ sở giao mẫu, cơ sở nhận mẫu và người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến. Trong trường hợp cần chuyển mẫu khẩn cấp thì hai cơ sở cần thỏa thuận trước để thực hiện việc giao nhận, sau đó phải thông báo đến người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến.

Việc vận chuyển mẫu phải được thực hiện bởi nhân viên của cơ sở giao mẫu hoặc cơ sở nhận mẫu. Chi phí vận chuyển mẫu do cơ sở giao mẫu chi trả. Trong quá trình vận chuyển, mẫu phải được bảo quản trong thiết bị bảo quản đông lạnh chuyên dụng, có niêm phong của cơ sở giao mẫu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2025.