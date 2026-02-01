Thẩm phán nước ngoài tại toà chuyên biệt trong IFC không phải tuyên thệ khi được bổ nhiệm 01/02/2026 05:13

(PLO)- Tại lễ công bố quyết định, thẩm phán được bổ nhiệm phải thực hiện tuyên thệ theo trình tự, trừ thẩm phán nước ngoài tại Toà chuyên biệt...

Vừa qua, TAND Tối cao đã ban hành Thông tư số 03/2026/TT-TANDTC quy định về biểu trưng và nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND.

Tại Điều 6 thông tư quy định về nghi lễ trong công tác cán bộ của Tòa án nhân dân gồm lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND.

HĐXX trong một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG.

Về nguyên tắc tổ chức nghi lễ trong công tác cán bộ, cần thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã được duyệt; bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với tổ chức và hoạt động của TAND; đối tượng khách mời phải phù hợp với mục đích buổi lễ. Bảo đảm tiết kiệm thời gian, chi phí; tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Việc tổ chức nghi lễ không được làm ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của cơ quan, đơn vị.

Theo thông tư, về thời hạn tổ chức nghi lễ trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm, cơ quan, người có thẩm quyền. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn tổ chức nghi lễ do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm.

Đáng chú ý, tại Điều 11 thông tư quy định cụ thể về tuyên thệ của Thẩm phán. Theo đó, khi Thẩm phán nhận quyết định bổ nhiệm phải thực hiện nghi lễ tuyên thệ trong Lễ công bố quyết định bổ nhiệm (trừ Thẩm phán là người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế - IFC).

Vị trí tuyên thệ là vị trí trang nghiêm của lễ đài. Đại biểu, người được mời tham dự tại buổi lễ đứng trang nghiêm chứng kiến việc tuyên thệ.

Việc tuyên thệ được tiến hành theo trình tự người tuyên thệ cúi chào Quốc kỳ. Người tuyên thệ tiến vào vị trí tuyên thệ, tay trái đặt lên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mắt hướng về những người chứng kiến buổi lễ, tay phải giơ ngang đầu, năm ngón tay duỗi thẳng khép các đầu ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía trước và đọc lời tuyên thệ. Người tuyên thệ cúi chào Quốc kỳ.

Về nội dung tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Thẩm phán xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao một cách trung thực, tận tâm; thực hành công lý chỉ tuân theo pháp luật, khách quan và công bằng; tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2026.