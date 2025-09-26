Israel không kích Yemen, gần 150 người thương vong 26/09/2025 07:08

(PLO)- Israel không kích thủ đô Sanaa (Yemen) nhắm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthis, bao gồm các cơ quan đầu não tình báo và an ninh, đồng thời cảnh báo sẽ còn nhiều đợt tấn công nữa.

Ngày 25-9, Israel không kích thủ đô Sanaa (Yemen) khiến 8 người chết và hơn 140 người bị thương, theo hãng tin AFP.

Người phát ngôn Bộ Y tế do nhóm vũ trang Houthis điều hành - ông Anees Alasbahi cho biết trên mạng xã hội X rằng số thương vong đã “tăng lên 8 người chết và 142 người bị thương”, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Đài truyền hình Al-Masirah do Houthis điều hành cho biết Israel đã tấn công một cơ sở giam giữ thuộc lực lượng an ninh và tình báo.

Trước đó, kênh này đưa tin một nhà máy điện và hai khu dân cư đã bị đánh trúng, đồng thời chia sẻ hình ảnh các tòa nhà bị đánh sập và đường phố ngổn ngang đổ nát.

Khói bốc lên ở thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 25-9 sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: X

Lực lượng Israel tuyên bố đã đánh trúng một số mục tiêu liên quan Houthis trong TP và cảnh báo sẽ còn nhiều đợt tấn công nữa.

Israel nói rằng các mục tiêu bao gồm tổng hành dinh của Houthis, các cơ sở an ninh và tình báo được dùng để cất giữ vũ khí và lên kế hoạch tấn công Israel, cùng một “trụ sở quan hệ công chúng quân sự”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết quân đội nước này đã “giáng một đòn mạnh vào nhiều mục tiêu khủng bố của tổ chức Houthis ở Sanaa”.

Ông Katz cho biết lực lượng Israel đã “tấn công nhiều trại quân sự, tiêu diệt hàng chục tay súng Houthis và phá hủy kho dự trữ máy bay không người lái (UAV) cùng vũ khí của nhóm”.

Sau đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo “một quả tên lửa phóng từ Yemen đã bị đánh chặn” sau khi còi báo động vang lên ở miền Trung Israel.

Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Houthis phóng UAV vào miền Nam Israel. Houthis cho biết nhóm này nhắm vào vào khu nghỉ dưỡng Eilat bên bờ Biển Đỏ.

Theo AFP, hệ thống phòng không Israel đã không ngăn chặn được vụ tấn công này, khiến 22 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Katz khi đó cam kết sẽ đáp trả nghiêm khắc.