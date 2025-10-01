Khám xét nhà đối tượng nghi lợi dụng Facebook kêu gọi từ thiện không minh bạch 01/10/2025 12:39

(PLO)- Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, người bị tố cáo lợi dụng Facebook kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch tiền ủng hộ.

Sáng 1-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân, 39 tuổi, ngụ xã Quài Tở trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Công an khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 9-2025, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của chị HTG, ngụ phường Điện Biên Phủ về nghi vấn chuyển tiền từ thiện nhưng không đến tay người cần giúp đỡ.

Chị HTG cho biết chị và nhiều người chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch dẫn đến nghi vấn lợi dụng Facebook kêu gọi từ thiện.

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12-2016, Tuân dựng nên một hệ thống kêu gọi từ thiện với 3 tài khoản Facebook gồm: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149.000 người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc.

Tuân sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền từ thiện. Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ.