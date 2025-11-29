Khánh Hòa hỗ trợ 1 triệu đồng người ở trọ, thuê nhà chưa đăng ký tạm trú khu vực ngập lụt 29/11/2025 13:47

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người ở trọ, thuê nhà nhưng chưa đăng ký tạm trú, bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

Ngày 29-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tại cuộc họp triển khai đánh giá tình hình khắc phục thiệt hại mưa lũ, giải pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Người ở trọ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai chính sách hỗ trợ các hộ gia đình/nhân khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ và hỗ trợ học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình này để mua sách vở, đồ dùng học tập. Việc này hoàn thành trước ngày 2-12.

Trận lũ lụt vừa qua khiến người dân Khánh Hòa thiệt hại nặng nề. Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/khẩu cho người dân sống trong các nhà trọ, nhà cho thuê ở khu vực bị ngập lụt nhưng chưa có giấy đăng ký tạm trú. Những người này chỉ cần chủ nhà trọ, chủ nhà cho thuê và tổ dân phố, trưởng cụm dân cư xác nhận là đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, như các hộ dân bị ngập lụt có đời sống khó khăn. UBND các xã, phường thống kê, gửi đề xuất cụ thể về Sở Tài chính tổng hợp để chi hỗ trợ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND xã, phường tập trung chỉ đạo công tác chăm lo, bảo đảm đời sống người dân sau mưa lũ. Không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét hoặc không có chỗ ở; vận động người dân hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ bị cuốn trôi, sập nhà.

Các địa phương khẩn trương rà soát lại thiệt hại (nhà, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, các công trình...) theo quy định, gửi báo cáo về Sở NN&MT tổng hợp trước 16 giờ ngày 29-11.

Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổng hợp danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua, gửi danh sách về Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định và bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định (hoàn thành trước ngày 30-11).

Về nhà ở, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại, bảo đảm 100% nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng do mưa lũ, sạt lở được hỗ trợ trước Tết Nguyên đán 2026. Hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng bình thường toàn bộ trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng.

Hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong đợt lũ lụt. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sở NN&MT được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, kinh doanh; hoàn thành trước ngày 30-11.

Trong khi Trung ương chưa phân bổ nguồn hỗ trợ, Sở NN&MT chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tạm ứng ngân sách tỉnh để hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm phục hồi sản xuất; hoàn thành trước ngày 1-12.

Sở NN&MT được giao phối hợp Sở Tài chính huy động nguồn lực sửa chữa, gia cố hồ chứa thủy lợi, đê kè xung yếu, hệ thống kênh mương, trạm bơm; ưu tiên các dự án di dân khẩn cấp sau khi được bố trí vốn. Lưu ý các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần di dời ngay của xã Bác Ái Tây (hoàn thành trước ngày 7-12-2025).

Nghiên cứu xây nhà vượt lũ

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các điểm ngập lụt, khu vực sạt lở, lũ ống, lũ quét; đề xuất phương án di dời; xây dựng phương án và mẫu nhà vượt lũ, mô hình nhà văn hóa cộng đồng phù hợp với từng địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông chính; rà soát, đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở, cản trở thoát lũ.

Sở Tài chính được giao chủ trì, tham mưu bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và ngân sách địa phương để ưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai; sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai (hồ đập, đê điều, trường học, trạm y tế, giao thông trọng yếu).

Cạnh đó, chủ động liên hệ với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính trong việc trình Thủ tướng Chính phủ sớm cấp kinh phí hỗ trợ người dân theo Nghị định số 09/2025 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Sự chung tay, góp sức lúc này sẽ giúp người dân vượt qua khó khăn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu đề xuất phân bổ tiếp nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, người dân cả nước, đảm bảo 100% nguồn lực được phân bổ đến trực tiếp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là các đối tượng đang gặp khó khăn về kinh tế, đời sống.

Sở Công Thương được giao chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát giá cả thị trường; ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá; xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục duy trì các điểm bán hàng bình ổn giá.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 10 được đề nghị chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có chính sách khoanh nợ, gia hạn nợ, miễn giảm, hạ lãi suất cho vay đối với các khoản vay; đơn giản hóa thủ tục vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay nhằm sớm khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Còn Cục Thuế Khánh Hòa khẩn trương thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời các chính sách miễn, giảm thuế đối với người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai.