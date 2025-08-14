Khánh Hòa hướng dẫn thời hạn nộp đơn nghỉ việc theo Nghị định 178 14/08/2025 17:01

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn thời hạn nộp đơn nghỉ việc theo Nghị định 178 để giải quyết theo hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 14-8, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản của Bộ Nội vụ về thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị về giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 trước ngày 31-8.

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Kết luận 183

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 13-8, Bộ Nội vụ ban hành công văn thực hiện Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183, ý kiến Đảng ủy Chính phủ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: N.T

Trong đó, tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) trước ngày 31-8. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1-8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31-12, thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Rà soát, điều chỉnh thời hạn nghỉ việc

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ theo quy định.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.H

Trong đó, đối với các hồ sơ đã gửi về Sở Nội vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh lại thời điểm đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc là ngày 1-9; có văn bản kèm đầy đủ hồ sơ giấy theo quy định gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính chậm nhất ngày 19-8.

Đối với các trường hợp chưa gửi hồ sơ về Sở Nội vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ với thời điểm đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc là ngày 1-9; có văn bản gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính chậm nhất là ngày 19-8.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý việc xác định đối tượng áp dụng các chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ phải nghiêm chỉnh tuân theo quy định pháp luật hiện hành và các văn bản định hướng, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát, xác định đối tượng đề nghị giải quyết chính sách, chế độ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, khi đề xuất đối tượng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải thể hiện bằng văn bản nội dung kết quả đánh giá, xếp loại ba năm gần nhất của đối tượng được đề xuất giải quyết chính sách, chế độ.

Đồng thời, rà soát, xác định bảo đảm việc đề xuất giải quyết chính sách, chế độ sẽ không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền và bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định nếu việc đề xuất được xác định là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, trong quá trình rà soát, tổng hợp hồ sơ, lưu ý thêm một số một số yếu tố sau đây để xem xét, xác định đối tượng giải quyết chính sách, chế độ như: còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm và sức khỏe không đảm bảo.