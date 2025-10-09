Khen thưởng 'nóng' lực lượng phá chuyên án nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị 09/10/2025 10:51

(PLO)- Nửa tấn ma tuý các loại do hai người Lào vận chuyển vào Việt Nam bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng trị bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Ngày 9-10, Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng cùng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án QT925.3, thu giữ nửa tấn ma tuý các loại.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết qua nắm thông tin, đơn vị đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma tuý lớn từ Lào về Việt Nam nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Hai người Lào bị bắt giữ với nửa tấn ma tuý. Ảnh: BP

Ban chuyên án đã xác định hai phương án và triển khai 12 tổ công tác gồm 120 cán bộ, chiến sĩ cùng đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Vào lúc 16 giờ ngày 5-10, tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ hai người Lào, thu giữ tang vật 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine và một số tang vật khác.

Với thành tích xuất sắc của Ban Chuyên án QT925.3, Bộ Quốc phòng quyết định khen thưởng bằng tiền mặt số tiền 85 triệu đồng cho Ban chuyên án QT952.3 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định thưởng "nóng" số tiền 35 triệu đồng cho Ban Chuyên án QT925; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng có quyết định tặng bằng khen cho hai tập thể và 12 cá nhân.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ, ngày 5-10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT925.3.

Bộ Quốc phòng quyết định khen thưởng bằng tiền mặt số tiền 85 triệu đồng cho Ban chuyên án QT952.3 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: BP.

Tại hiện trường lực lượng đánh án đã bắt giữ hai người Lào, tang vật thu giữ gồm nửa tấn ma tuý các loại.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, đây là chiến công đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đồng thời, ngăn chặn triệt để lượng ma túy “khủng” không để thẩm lậu qua biên giới gây nhiều hệ lụy xấu cho toàn xã hội.