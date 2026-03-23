Khởi công cầu Vùng 4 với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa 23/03/2026 13:38

(PLO)- Cầu Vùng 4 tại xã Càng Long (Vĩnh Long) được khởi công từ nguồn xã hội hóa hơn 5,4 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tiếp nối hoạt động thiện nguyện xây dựng cầu dân sinh.

Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM (HREC) vừa phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi công cầu Vùng 4 tại ấp Dừa Đỏ 2, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long, dẫn vào Khu tưởng niệm Căn cứ Liên Quận ủy 4.

Công trình dài 52 m, rộng 3,8 m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng, được tài trợ từ nguồn xã hội hóa do Công ty LG Electronics Việt Nam và Công ty CP Quỹ Đầu tư Thành Công (TCC) đóng góp.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM; ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch VREC & HREC; cùng đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết cầu Vùng 4 là công trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân mà còn kết nối giao thông đến Bia tưởng niệm Căn cứ Liên Quận ủy 4 – Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, BTC trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Dừa Đỏ 2 và Sơn Trắng.

Đây là công trình nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện xây dựng cầu dân sinh do VREC và HREC vận động. Trước đó, chương trình xây dựng 100 cây cầu dân sinh đã hoàn thành vào năm 2024.