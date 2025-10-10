Khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ ở cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM 10/10/2025 11:33

(PLO)- Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ hoàn thành sẽ giúp cải thiện vệ sinh môi trường, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước của TP.

Sáng 10-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp cùng UBND phường An Khánh tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết dự án nạo vét rạch Đá Đỏ đi qua địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng là công trình có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện môi trường sống cho người dân. Đồng thời tạo cảnh quan đô thị xanh, phù hợp với định hướng xây dựng TP văn minh, hiện đại.

Phối cảnh của dự án rạch Đá Đỏ sau khi hoàn thành.

"Chúng tôi, với vai trò địa phương nơi thực hiện dự án cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi cho dự án thực hiện đúng tiến độ" - ông Quỳnh nói.

Hiện trạng hiện nay của rạch Đá Đỏ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thông tin, rạch Đá Đỏ sẽ được thực hiện nạo vét 1.760 m, xây dựng 1.570 m kè hai bên bờ và lắp đặt hệ thống cống thoát nước.

Dự án cũng sẽ xây dựng đường ven rạch, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới để cải tạo cảnh quan.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Ảnh: NC

Dự án nhằm thực hiện mục tiêu giải quyết triệt để nhu cầu thoát nước mưa cho hai bên đường, cải thiện điều kiện lưu thông, vệ sinh môi trường, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước của TP.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: NC

Dự án được đầu tư bằng ngân sách TP, với tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỉ đồng.