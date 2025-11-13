Khởi tố chủ quán karaoke và 2 người vì cho nữ nhân viên 'tới Z' 13/11/2025 16:26

(PLO)- Chủ quán karaoke 682 ở Hưng Yên cùng hai nam nhân viên đã bị khởi tố vì cho nữ nhân viên chiều khách "tới Z" để ăn chia.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Dũng và Lò Văn Tư về tội chứa mại dâm.

Các bị can (từ trái qua) Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Dũng và Lò Văn Tư.

Trong đó, Tới (34 tuổi, trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là chủ quán karaoke 682 Club (thôn Ngọc Nhuế, xã Ân Thi), còn Dũng (39 tuổi, trú xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Tư (trú xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) là nhân viên của quán.

Theo cơ quan điều tra, Tới là chủ quán karaoke 682 Club thuê các nhân viên nữ đến quán để làm nhiệm vụ rót bia, bấm bài cho khách khi khách có yêu cầu. Thời gian sau, Tới thấy nhiều khách đến hát có nhu cầu "tới Z" với nhân viên nữ tại quán karaoke nên đã cùng các nhân viên nữ thỏa thuận "chìu khách" để ăn chia.

Tới là người trực tiếp thu tiền của khách, trường hợp Tới không có mặt, Dũng (quản lý) làm thay còn Tư làm công việc đưa đón khách vào phòng của nữ nhân viên và làm nhiệm vụ cảnh giới.

Công an đã bắt quả tang bốn đôi nam nữ đang có hành vi "mây mưa"...