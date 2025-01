Khởi tố nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận và Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC 10/01/2025 14:38

(PLO)- Công an khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận do liên quan các gói thầu của Công ty AIC.

Chiều 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra và tiến hành khám xét nhà riêng ông Phan Đoàn Thái, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận và ông Bùi Đình Thoa, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Ngọc Cường, nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT nhưng ông Cường được áp dụng biện pháp ngăn chặn do đang bị bệnh hiểm nghèo.

Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn (55 tuổi, quê quán tỉnh Bắc Ninh) Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC; đăng ký thường trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Nguyễn Hồng Sơn đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 08/QĐTN-CSKT-P9 ngày 9-9-2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nên cơ quan điều tra tống đạt quyết định về nơi cư trú.

Nguyễn Hồng Sơn đang bị Bộ Công an truy nã.

Cả bốn bị can nói trên đều bị bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 4-7-2024, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với ba gói thầu (Sở GDĐT tỉnh làm chủ đầu tư) do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế AIC (Công ty AIC) trúng thầu.

Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư ba gói thầu mua sắm thiết bị phòng học năm 2016 giá trị hơn 12,4 tỉ đồng; gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh năm 2017 hơn 12,6 tỉ đồng và gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh cho 10 Trường THCS thuộc các xã nông thôn mới năm 2017 hơn 2,1 tỉ đồng.

Các hồ sơ dự thầu trên không đáp ứng hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được chấm “đạt”, mời Công ty AIC thương thảo hợp đồng không đúng quy định.

Trụ sở Sở GDĐT Bình Thuận.

Gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh cho 10 Trường THCS không đủ cơ sở để xác định giá gói thầu theo quy định nhưng Sở GD&ĐT vẫn trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Kiểm tra ngẫu nhiên tại 26/131 trường học, kết quả là một số thiết bị Công ty AIC cung cấp không đúng theo hợp đồng đã ký.

Trong đó có thiết bị kiểm tra, đánh giá có xuất xứ Singapore nhưng thực tế thiết bị không ghi xuất xứ hoặc có ghi nhưng ghi là xuất xứ Trung Quốc.

Một số trường học phản ánh tại thời điểm bàn giao thiết bị không sử dụng được từ lúc bàn giao. Hiện nay, nhiều trường không còn sử dụng các thiết bị này do bị hư hỏng hoặc không phù hợp với nội dung bài giảng và phần mềm hiện tại.

Lực lượng Công an triển khai khám xét nhà riêng nguyên giám đốc Sở GDĐT Bình Thuận.

Ba gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào của Công ty AIC (hơn 100%), với tổng số tiền hơn 15,4 tỉ đồng (giá trúng thầu hơn 27,2 tỉ đồng trong khi giá nhập khẩu hải quan và mua vào là 11,8 tỉ đồng).

Đặc biệt, các thiết bị này đã được Công ty AIC mua trước khi trúng thầu và ký kết với Sở GD&ĐT.

Bước đầu, qua xác minh kết hợp tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định các cá nhân tại Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông đồng với các cá nhân tại Công ty AIC, chỉnh sửa hồ sơ đấu thầu, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Nguồn tin của PLO cho biết, trong vụ án này có ít nhất 25 cá nhân có liên quan và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra.