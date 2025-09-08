Khởi tố vụ án đưa hối lộ liên quan 'Mạnh Gỗ' và 9 đồng phạm liên quan 08/09/2025 06:01

(PLO)- Liên quan đường dây buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam, Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”, sinh năm 1974, người cầm đầu) cùng 9 bị can khác là Trần Văn Quang (1991); Lê Đình Trình (1981); Vũ Ngọc Đợi (1972); Lê Quang Vinh (1983); Nguyễn Văn Mạnh (1978); Nguyễn Hữu Hậu (1974); Nguyễn Hữu Hải (1980); Phạm Văn Biên (1978); Dương Đình Sơn (1979).

Các bị can bị khởi tố về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Mai, tức "Mạnh Gỗ" tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo đó đầu năm 2023, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (loại gỗ quý hiếm bị cấm kinh doanh). Để vận chuyển trót lọt, nhóm này nhờ Nguyễn Văn Mai lo lót cho lực lượng kiểm lâm.

Mai thống nhất để cháu mình là Trần Văn Quang nhận từ Trình tổng cộng 3,2 tỉ đồng để đưa cho cán bộ kiểm lâm. Quang nhiều lần giao tiền cho Phạm Văn Biên (Trạm trưởng Kiểm lâm Tân Thành) để xe gỗ đi qua.

Ngoài ra, Mai còn liên hệ với Nguyễn Hữu Hậu (nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn) đặt vấn đề cho xe gỗ đi qua trạm không kiểm tra.

Các bị can bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”

Hậu chỉ đạo Nguyễn Hữu Hải (Trạm trưởng trạm Na Mèo) và Dương Đình Sơn (cán bộ trạm) tạo điều kiện cho các xe gỗ. Đồng thời, Nguyễn Văn Mạnh cũng đưa tiền cho Sơn để vận chuyển gỗ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Như PLO đưa tin, Chiều 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Mai (51 tuổi - tức Mạnh gỗ), tại số 91, Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Nguyễn Văn Mai bị triệu tập để phục vụ điều tra các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ. Mạnh "gỗ" được xác định là cánh tay phải của Nguyễn Văn Vi (tức Vi Ngộ), đã bị bắt trước đó.

Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ".

Căn cứ tài liệu và dấu hiệu vi phạm, cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ". Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ".