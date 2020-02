Dịch Corona khiến xuất nhập khẩu tại TP.HCM giảm mạnh

Theo Cục Hải quan TP.HCM, do kim ngạch xuất nhập khẩu giảm, cùng với nghỉ Tết âm lịch 7 ngày nên số thu ngân sách nhà nước tháng 1-2020 chỉ đạt gần 7.000 tỉ đồng, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Các khoản thu bao gồm: Thuế xuất nhập khẩu hơn 2.160 tỉ đồng; thuế bảo vệ môi trường 4,2 tỉ đồng; thuế giá trị gia tăng gần 4.800 tỉ đồng.

Theo thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu tập trung chủ yếu vào các nhóm mặt hàng như ô tô và phụ tùng, linh kiện điện tử, điện thoại, máy vi tính, máy móc, giày dép, cao su, hàng dệt may, nhiên liệu xăng, hóa chất, dược phẩm, trái cây, thủy sản, kim loại…

Cục Hải quan TP.HCM cho biết so với tháng đầu năm 2019 (hơn 10.338 tỉ đồng), số thu tháng 1-2020 chỉ bằng 67%. Hai nguyên nhân khiến số thu tháng đầu năm nay giảm mạnh là do kỳ nghỉ tết âm lịch năm nay rơi vào tháng 1 trong khi năm trước rơi vào tháng 2; Thứ hai là do dịch cúm corona đang bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.