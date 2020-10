Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch đầu tiên sau dịch COVID-19

Đoàn gồm 55 người từ Hà Nội hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 9 giờ 35 phút sáng nay. Đây là sự kiện quan trọng đối với Đà Nẵng và ngành du lịch nói chung, khẳng định sự nỗ lực của toàn ngành trong công tác phòng dịch COCID-19.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không Vietnam Airlines tại Miền Trung tham gia đón và tặng quà lưu niệm cho đoàn du khách.



Những vị khách đầu tiên trở lại thành phố biển Đà Nẵng tham quan du lịch sau đợt dịch COVID-19 lần 2. Ảnh: TTXTDL

Bà Hoàng Thị Thuận (quê Phú Thọ) chia sẻ đây là lần thứ hai bà trở lại TP biển Đà Nẵng, nơi có nhiều cảnh đẹp, con người mến khách, thật thà.

"Tôi cảm thấy rất yên tâm về công tác phòng, dịch của thành phố biển trong suốt thời gian qua. Trong tình hình chung thế này, tất cả mọi người phải tự chống dịch là chủ yếu, sử dụng khẩu trang, sát khuẩn để an toàn cho chính bản thân mình và người xung quanh“- bà hào hứng.

Theo lịch trình 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng, đoàn sẽ đến tham quan Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà và tắm biển Mỹ Khê...

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cho biết ngành du lịch Đà Nẵng đã ban hành bộ tiêu chí an toàn. Đồng thời TP yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cam ký kết thực hiện để đảm bảo cho du khách có một chuyến trải nghiệm an toàn và khó quên. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn, các điểm đến đều có sự đầu tư mới về những hoạt động, check-in cho du khách.

“Từ nay đến cuối năm cũng là mùa mưa du lịch nội địa không còn, thành phố chú trọng đến thị trường nhóm gia đình, hội nghị, hội thảo, cưới... để khai thác hiệu quả nguồn khách”- bà Hải nói thêm.

Hiện có 477 khách sạn đã quay lại hoạt động (trong đó có 43 khách sạn 4-5 sao và tương đương) và 11/16 khu điểm tham quan du lịch mở cửa.

Theo đại diện Hội khách sạn Đà Nẵng, đợt bùng phát dịch lần hai khiến việc kinh doanh của các khách sạn càng thêm khó khăn. Tuy nhiên nhiều đơn vị chấp nhận bài toán chi phí, đưa khách sạn vào hoạt động để tiếp sức bền cho du lịch Đà Nẵng, sẵn sàng chào đón du khách với dịch vụ tốt nhất.