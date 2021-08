Tính đến 4-8, HAWA đã ghi nhận đăng ký nhu cầu tiêm vaccine của 208 DN cho hơn 80.000 người lao động đang trực tiếp làm việc tại các nhà máy sản xuất ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ. Hiện nay TP.HCM đang triển khai tiêm chủng diện rộng. Do đặc thù của ngành, các DN có trụ sở, văn phòng, showroom TP.HCM nhưng nhà máy lại đặt tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh… Do vậy, người lao động đang làm việc tại các nhà máy không được ưu tiên theo chính sách tiêm của thành phố. “Trong buổi làm việc cùng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 5-8, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã nắm được các kiến nghị của HAWA, đề nghị Sở nông nghiệp và Phát triển nôn thôn các địa phương hỗ trợ ưu tiên vaccine cho người lao động tại các nhà máy 3T, bảo đảm duy trì sản xuất” - đại diện HAWA cho biết.