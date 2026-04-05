Kịp thời cấp cứu 3 người bị ong đốt gây sốc phản vệ khi đi tảo mộ 05/04/2026 18:00

(PLO)- Phòng khám Quân dân y Sư đoàn 4 (Quân khu 9) vừa cứu sống 3 người dân bị ong đốt; trong đó, có 1 người bị đốt hơn 35 vết, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mạch và huyết áp không đo được.

Ngày 5-4, Phòng khám Quân dân y Sư đoàn 4 (Quân khu 9) cho biết đơn vị vừa kịp thời cấp cứu thành công 3 trường hợp bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ. Trong đó có một bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau gần 45 phút theo dõi và điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Ảnh: TRỌNG NGÔN

Theo thông tin từ gia đình, anh TTN (39 tuổi, ngụ xã Bình Sơn), anh TTT (38 tuổi) và em NĐP (9 tuổi, cùng ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) bị ong đốt trong lúc đi tảo mộ. Ngay sau đó, cả 3 người này được người thân đưa đến Phòng khám Quân dân y Sư đoàn 4 cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân N trong tình trạng nặng nhất với hơn 35 vết đốt; hôn mê sâu, mất ý thức, sùi bọt mép, mạch mờ khó bắt và huyết áp không đo được.

Các bác sĩ đánh giá đây là biến chứng sốc phản vệ độ III (mức độ nguy kịch) nên đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Sau gần 45 phút điều trị tích cực và theo dõi sát sao, sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) để tiếp tục theo dõi và điều trị.