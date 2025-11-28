Kỳ tích nuôi sống trẻ sinh cực non 23 tuần tuổi, chỉ nặng 640 gram 28/11/2025 13:27

(PLO)- Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vừa cứu sống và nuôi dưỡng thành công trẻ sinh cực non 23 tuần tuổi, là ca nhỏ tuổi thai nhất từ trước đến nay.

Ngày 28-11, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa cứu sống và nuôi dưỡng thành công trẻ sinh cực non nhỏ tuổi thai nhất từ trước đến nay.

BS CKII Lê Anh Thi, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) - Bệnh viện Hùng Vương, cho biết bé gái là NLH, chào đời ở tuần thai 23, cân nặng chỉ 640 gram, đã được xuất viện sau 97 ngày điều trị. Đây là trường hợp trẻ sinh cực non nhỏ tuổi thai nhất từ trước đến nay mà Bệnh viện Hùng Vương cứu sống và nuôi dưỡng thành công.

Em bé sinh lúc 23 giờ 20 phút ngày 21-8, trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng. Ê-kíp Nhi sơ sinh đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy và nhanh chóng chuyển bé đến khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU).

Trong NICU, bé trải qua 55 ngày thở máy xâm lấn, 18 ngày thở hỗ trợ không xâm lấn, được bơm Surfactant để hỗ trợ phổi, điều trị nhiều đợt kháng sinh, truyền máu và dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng bé gái ngày bé xuất viện. Ảnh: BVCC

Ngày 17-10, khi cân nặng đạt 1.180 gram, bé được chuyển sang khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và phục hồi.

Tại đây, bé vẫn còn những cơn tím tái, thở co kéo nhẹ. Ê-kíp tiếp tục điều trị kháng sinh, theo dõi ngưng thở, thực hiện vật lý trị liệu hô hấp. Bé được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo, giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim và tăng gắn kết mẹ con. Dinh dưỡng bắt đầu từ sữa mẹ qua sonde, sau đó ăn muỗng và cuối cùng có thể tự bú mẹ.

Đến ngày 26-11, bé đạt 1.745 gram và đủ điều kiện xuất viện. Hiện sức khỏe của bé ổn định, tiếp tục được theo dõi định kỳ sau xuất viện.

Theo Bệnh viện Hùng Vương, nuôi sống trẻ cực non 23 tuần tuổi là một thách thức lớn, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và quy trình can thiệp chuẩn mực từ hồi sức trong phòng sinh đến chăm sóc dài hạn tại NICU.

Thành công này đánh dấu cột mốc quan trọng, nâng cao giới hạn sinh tồn cho trẻ sinh cực non tại Việt Nam.