Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp trên Quốc lộ 27C 28/11/2025 17:35

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến Quốc lộ 27C do có 33 điểm sạt lở.

Ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn Km65+800 - Km117+450 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn Km65-800-Km117+450 qua địa bàn xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương, taluy âm, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông đường bộ, gây chia cắt giao thông.

Một điểm sạt trượt nghiêm trọng trên Quốc lộ 27C.

Cụ thể: Tại đoạn Km66+700-Km117+400 đã xảy ra sạt lở đất, đá, taluy dương xuống nền, mặt đường tại 33 vị trí với khối lượng khoảng 22.158 m³. Trong đó, vị trí tại Km65+800 có khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 12.000m², vùi lấp toàn bộ mặt đường, tắc đường, chia cắt giao thông (phạm vì sạt lở theo chiều dọc đường khoảng 100m, rộng khoảng 40m và cao khoảng 6m).

Hiện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã huy động đơn vị thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến.

Tại Km84-200: Sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài khoảng 40m, hư hỏng hộ lan mềm. Vị trí trên có nguy cơ sạt lở nền đường, gây mất an toàn giao thông.

Tại Km85+050: Sạt lở taluy âm, hư hỏng tường hộ lan với chiều dài khoảng 15m, đoạn Km81+500 Km81+550 sạt taluy âm cách vai đường khoảng 1,5m, có nguy cơ gây nền mặt đường.

Tại Km117-450: Sạt lở đất taluy làm gây kẻ đá hộc xây phía taluy dương và tràn ra mặt đường.

Toàn tuyến có đến 33 vị trí sạt lở.

Theo tỉnh Lâm Đồng, các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó là cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24h; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc. Phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh biết, chỉ đạo.

Một điểm sạt trượt ở địa bàn Khánh Hòa.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại tuyến Quốc lộ 27C đoạn Km65+800-Km117+450; bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở và phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo cho phương tiện lưu thông và thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đoạn tuyến

Phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý đảm bảo giao thông trước mắt để tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

UBND xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở, các phường, xã có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn…