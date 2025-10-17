Lâm Đồng: Đầu năm đến nay có 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong 17/10/2025 17:11

(PLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, tại Lâm Đồng đã có 2 vụ ngộ độc cá nóc với 17 bệnh nhân, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Ngày 17-10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc.

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc ngày 16-10 đã được cứu sống.

Theo đó, vào ngày 5-1, trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) xảy ra 1 vụ ngộ độc cá nóc với 6 người mắc, 1 trường hợp tử vong.

Ngày 16-10-2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thông tin về 1 vụ ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố từ cá nóc trên địa bàn xã Phan Rí Cửa với 11 người mắc và 4 người nhập viện, trong đó 1 ca rất nặng có nguy cơ tử vong.

Để phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố từ cá nóc có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với nguy cơ ngộ độc cá nóc, giúp người dân nêu cao ý thức tự giác không đánh bắt, thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến và tiêu dùng cá nóc.

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hải sản thực hiện cam kết không mua bán, chế biến, tiêu thụ cá nóc. Đồng thời phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác hành vi đánh bắt, thu mua, chế biến, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cảng cá, chợ, điểm kinh doanh hải sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán cá nóc trái quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu: Chỉ đạo các phòng chuyên môn tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, phổ biến các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc để người dân biết và phòng tránh.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc cá nóc, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa cho người dân, nhất là khu vực ven biển.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: Hướng dẫn ngư dân nhận biết và loại bỏ cá nóc bị lẫn trong hải sản khai thác trong quá trình đánh bắt.

Khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến hoặc tiêu dùng cá nóc; loại bỏ ngay nếu phát hiện cá nóc khi sơ chế, chế biến các sản phẩm từ cá.

Khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào; phát huy vai trò cộng đồng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi đánh bắt, chế biến, thu mua, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.