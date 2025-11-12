Lâm Đồng diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã quy mô lớn 12/11/2025 15:29

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã năm 2025 với hơn 500 người tham gia, nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu hộ - cứu nạn tại cơ sở.

Ngày 12-11, tại khu vực hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã năm 2025 với sự tham gia của hơn 500 người; trong đó có 253 người thực binh cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Quân khu 7 tham dự, chỉ đạo buổi diễn tập.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt là phường tổ chức điểm để từ đó các địa phương còn lại của tỉnh học tập, rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế.

Buổi diễn tập được xem là cuộc kiểm tra toàn diện năng lực ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn của chính quyền cơ sở và lực lượng vũ trang địa phương.

Nội dung thực hành gồm hai phần: vận hành cơ chế khi xảy ra tình huống sạt lở, lũ quét và phần thực binh xử lý các tình huống khẩn cấp như cứu người bị nạn, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hạ tầng bị cô lập.

Tình huống giả định đặt ra là khu vực phường Xuân Hương – Đà Lạt chịu ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, gây sạt lở và ngập cục bộ.

Các lực lượng tham gia diễn tập trên hồ Tuyền Lâm thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai các mũi tìm kiếm cứu nạn, dùng máy múc, xuồng, thiết bị bay không người lái hỗ trợ tìm người mất tích, vận chuyển nhu yếu phẩm cho dân vùng ngập.

Buổi diễn tập diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 đánh giá cao. Công tác phối hợp giữa các lực lượng – từ quân sự, công an, y tế, dân quân tự vệ đến các tổ dân phố – được vận hành nhịp nhàng, đúng quy trình.

