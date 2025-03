Lâm Đồng đưa vụ án Công ty cổ phần chè Minh Rồng vào diện theo dõi 27/03/2025 23:09

Ngày 27-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên họp thứ 10.

Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phiên họp nhằm tổng kết công tác quý I-2025, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II-2025 và đánh giá tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trọng điểm.

Tỉnh Lâm Đồng đưa vụ án tại công ty chè Minh Rồng vào diện theo dõi, chỉ đạo

Theo báo cáo, trong quý I-2025, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả như khởi tố, điều tra 26 vụ án với 41 bị can; hoàn tất điều tra 5 vụ án với 6 bị can; truy tố 11 vụ án với 17 bị can; xét xử 1 vụ án với 1 bị cáo.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng phát hiện và chuyển một vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thái Học đánh giá trong quý I-2025, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực; công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được đẩy mạnh.

Cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Dù vậy, ông Học cũng cho rằng công tác phòng, chống lãng phí vẫn chưa có chuyển biến rõ nét. Sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt trong xử lý vụ việc; việc xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra; phòng, chống lãng phí trong một số lĩnh vực chưa mang lại hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xác định các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng với phương châm “không muốn tham nhũng, không cần tham nhũng”.

Cùng đó, giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm trước ngày 30-6; tăng cường giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, kê khai tài sản và thu nhập.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng thống nhất đưa vụ án vi phạm trong quản lý đất đai tại Công ty cổ phần chè Minh Rồng và vụ 203 công trình, dự án chậm tiến độ và quản lý tài sản công tại 113 cơ sở nhà, đất, quỹ biệt thự trên địa bàn tỉnh vào diện theo dõi, chỉ đạo.