Lâm Đồng: Nhiều xã, phường 'trắng' nhân sự công nghệ thông tin, xây dựng 08/08/2025 11:14

(PLO)- Sau một tháng chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Lâm Đồng hoạt động, bên cạnh những nỗ lực đáng ghi nhận còn có những bất cập trong việc phân công cán bộ cần tháo gỡ.

Báo cáo kết quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Lâm Đồng từ ngày 1 đến 31-7-2025, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành, thể hiện toàn cảnh những nỗ lực đáng ghi nhận cùng những "nút thắt" cần tháo gỡ trong công cuộc kiến tạo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Ảnh PN.

Nhiều xã “trắng” nhân sự công nghệ thông tin

Trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc ổn định và kiện toàn đội ngũ cán bộ. Hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chế độ, chính sách với tổng kinh phí lên đến 1.276 tỉ đồng,

Công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao với 92,91% hồ sơ được xử lý đúng hạn giúp Lâm Đồng vững vàng ở vị trí thứ 4/34 tỉnh, thành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong việc bố trí, phân công cán bộ. Tình trạng "thừa, thiếu cục bộ" nhân sự vẫn diễn ra, nhiều vị trí chuyên môn quan trọng ở khối chính quyền bị "trắng" nhân sự hoặc không có người đúng chuyên ngành đảm nhiệm.

Người dân tỉnh Lâm Đồng làm căn cước. Ảnh VT.

Điển hình như lĩnh vực Công nghệ thông tin: 68 xã, phường vẫn "trắng" nhân sự chuyên trách, gây khó khăn lớn cho công cuộc chuyển đổi số; tư pháp, hộ tịch: bốn xã, phường thiếu cán bộ chuyên môn; tài chính, kế toán: hai xã thiếu chuyên ngành này. Riêng đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng có đến 58 xã, phường thiếu hụt trầm trọng nhân sự có chuyên môn.

Trong khi đó nhiều cán bộ có trình độ, năng lực phù hợp lại đang được bố trí ở các vị trí khác, hoặc công tác ở khối Đảng, đoàn thể, chưa được phát huy tối đa. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.

Trước thực trạng đó, Lâm Đồng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để vá những lỗ hổng này. Tỉnh đã biệt phái 260 công chức, viên chức, người lao động cấp tỉnh về hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trong 3 tháng.

Tỉnh Lâm Đồng ra quân tăng cường công chức, viên chức về cấp xã.

Lực lượng vũ trang cũng được tăng cường với 370 chiến sĩ Công an và 100 chiến sĩ Quân đội về hỗ trợ cấp cơ sở, thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc củng cố bộ máy từ gốc.

Chuyển đổi số và những "nút thắt" cần tháo gỡ

Công cuộc chuyển đổi số là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lâm Đồng, nhưng cũng là lĩnh vực đối mặt với nhiều "nút thắt" cần tháo gỡ.

Các phần mềm của bộ, ngành thường xuyên gặp lỗi, kết nối không ổn định. Điển hình là phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp hay phần mềm đăng ký kinh doanh của Bộ Tài chính, thường xuyên chậm đồng bộ trạng thái hồ sơ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, việc chưa kết nối liên thông được với Bảo hiểm xã hội và Công an trong các thủ tục thiết yếu như khai sinh, khai tử gây nhiều trở ngại.

Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa như xã Tà Đùng vẫn chưa có sóng điện thoại di động, 4G, khiến người dân không thể tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Phần lớn người dân cũng chưa quen thao tác trên nền tảng trực tuyến, phải nhờ công chức hỗ trợ.

Thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin là một rào cản lớn khi nhiều địa phương chưa bố trí được công chức có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin để triển khai công tác chuyển đổi số.

Lĩnh vực đất đai đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu phôi và máy in sổ, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, hệ thống bản đồ bị trùng số sau sáp nhập. Các văn phòng đăng ký đất đai chưa mở quyền truy cập cho xã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, vẫn phải nhận hồ sơ giấy truyền thống…

Tỉnh Lâm Đồng đang nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh PN.

Nhận diện rõ những khó khăn và thách thức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã và đang xây dựng lộ trình cụ thể để kiến tạo một bộ máy hiệu quả hơn. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung xây dựng lại Đề án bố trí nhân sự đảm bảo mỗi vị trí đều có cán bộ "đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ", thông qua việc điều động, bổ nhiệm, phân công lại nhiệm vụ một cách khoa học.

Tăng cường tuyển dụng, luân chuyển, điều động, khai thác tối đa nguồn nhân lực hiện có và bổ sung nhân sự từ các sở, ngành, địa phương khác trong phạm vi toàn tỉnh.

Tỉnh sẽ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt tại các cụm dân cư xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn. Cụ thể, hướng dẫn từng xã giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là các địa bàn xa trung tâm từ 30km trở lên.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Với quyết tâm không ngừng nghỉ, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước kiến tạo một chính quyền tinh gọn, hiệu quả và gần dân, biến thách thức thành động lực để vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, mang lại những giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng.