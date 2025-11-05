Lâm Đồng: Ra thông báo yêu cầu trả lại bản chính, doanh nghiệp ôm 'sổ đỏ' làm ngơ 05/11/2025 16:47

(PLO)- Dù đã bị thu hồi đất nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn không bàn giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính cho cơ quan chức năng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo đề nghị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xuân Trường giao nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) do Nhà nước thu hồi đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo, Sở NN&MT đang giữ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, căn cứ quyết định ngày 19-9 của UBND tỉnh về thu hồi đất của DNTN Xuân Trường do chấm dứt dự án đầu tư tại xã Đạ Tẻh 2, ngày 25-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì bàn giao diện tích đất trên cho xã Đạ Tẻh 2 quản lý. Tuy nhiên, DNTN Xuân Trường trong tình trạng không liên lạc được và không tham gia.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp trên chấp hành nộp lại bản chính sổ đỏ cấp ngày 10-9-2018, gửi về sở thông qua Chi cục Quản lý đất đai.

Trong thời hạn đến trước ngày 18-11, nếu doanh nghiệp không thực hiện giao nộp bản chính thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện trình tự, thủ tục hủy sổ đỏ theo quy định.

“Sổ đỏ nêu trên đã chấm dứt hiệu lực kể từ ngày thu hồi đất theo quyết định ngày 19-9; mọi giao dịch liên quan, DNTN Xuân Trường phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật” - văn bản nhấn mạnh.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi hơn 7.000 m2 đất tại xã Đạ Tẻh 2 của DNTN Xuân Trường. Lý do thu hồi là chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Sở Tài chính về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khu văn phòng và xưởng sản xuất cấu kiện bê tông của doanh nghiệp này.

Quyết định thu hồi nêu Nhà nước không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu DNTN Xuân Trường chấp hành bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất và UBND xã Đạ Tẻh 2 có trách nhiệm tiếp nhận quản lý diện tích đất thu hồi.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi bàn giao đất trên thực địa có mời doanh nghiệp này nhưng đơn vị đã không tham dự. Hiện trên diện tích đất thu hồi có hai căn nhà, một căn làm xưởng gỗ, một căn làm văn phòng. Ngoài ra còn có một trụ phát sóng điện thoại, còn lại là đất trống.