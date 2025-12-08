Lâm Đồng: Sập mái nhà hàng ở phường Lâm Viên, 1 công nhân tử vong 08/12/2025 16:06

(PLO)- Trong lúc sửa chữa khu nhà, một phần dầm mái bất ngờ đổ sập, khiến 1 công nhân 46 tuổi tử vong.

Ngày 8-12, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt xử lý hiện trường vụ sập tường, dầm mái tại số 247, Phù Đổng Thiên Vương.

Mái dầm bị sập khiến 1 công nhân tử vong. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân đang sửa chữa công trình, một phần tường và dầm bê tông trên mái bất ngờ đổ sập, đè trúng anh Nghiêm Xuân Hiệp (46 tuổi) khiến anh tử vong.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cứu hộ, nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn lao động: