Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở D’Ran 28/10/2025 07:46

Sáng 28-10, ông Hà Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở xã D’ran vào rạng sáng nay.

Thi thể cô giáo bị lũ cuốn được tìm thấy rạng sáng nay

Nạn nhân được xác định là cô Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (26 tuổi, trú tại xã D’ran), giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2.

Khu vực phát hiện thi thể cách hiện trường nữ giáo viên gặp nạn ban đầu khoảng 500m. Trong sáng 28-10, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, chiều 27-10, trên địa bàn xã D’ran (Lâm Đồng) xuất hiện mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ven suối, đường giao thông ở địa phương ngập nặng.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc chị Hân nghi bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran cùng các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc tìm kiếm.