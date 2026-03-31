Lâm Đồng: Xác nhận kết quả bầu 605 Hội thẩm nhân dân 31/03/2026 16:32

(PLO)- Có 605 người được bầu làm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực tại tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 30-3, tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật, xét Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, kết quả kiểm phiếu bầu tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng Quyết nghị: Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân nhân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 2031.

Cụ thể, Hội thẩm nhân nhân Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 48 thành viên.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các khu vực tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: 17 khu vực, từ khu vực 1 đến khu vực 17, có tổng cộng 557 thành viên. Trong đó TAND khu vực ít nhất có 30 người và nhiều nhất là TAND khu vực 4 có 48 người.

Như vậy tổng số Hội thẩm nhân dân ở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và 17 TAND khu vực khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 605 người.