Làm việc online cho công ty nước ngoài, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? 25/10/2025 17:43

(PLO)- Người làm việc online theo dự án cho công ty ở nước ngoài phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Gửi câu hỏi đến báo Pháp Luật TP.HCM, chị Phương Nga thắc mắc về việc nộp thuế thu nhập cá nhân như sau: "Tôi là người Việt Nam, sinh sống ổn định tại TP.HCM từ nhiều năm nay, làm việc online cho một công ty ở Mỹ. Hàng tháng, tôi nhận tiền lương qua chuyển khoản ngân hàng từ 15 - 20 triệu đồng. Tôi không ký hợp đồng lao động mà làm việc tự do theo dự án. Như vậy, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam không?".

Luật sư Nguyễn Minh Trí (Đoàn Luật sư TP.HCM) giải đáp thắc mắc của bạn đọc Phương Nga như sau:

Theo Điều 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là một trong các thu nhập chịu thuế.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì cá nhân cư trú là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Bạn sinh sống ổn định tại TP.HCM từ nhiều năm nay, làm việc online theo dự án cho công ty ở Mỹ thì bạn được xem là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, bạn thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Làm việc online theo dự án cho công ty ở nước ngoài vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Ảnh minh họa: NC

Bạn có thể thực hiện khai báo thuế qua hình thức trực tiếp hoặc online. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Thuế nơi bạn cư trú hoặc truy cập vào website https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request của Tổng cục Thuế và làm theo hướng dẫn.

Bạn cần lưu ý với quy định định hiện hành, đối với cá nhân không có người phụ thuộc khi tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) sau khi trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ khác theo quy định thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các cá nhân có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Một tín hiệu đáng mừng là mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Quy định này được áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.