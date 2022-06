Lần đầu mạo hiểm của ông Park

Đá giao hữu với đối thủ nhẹ ký hơn mình rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA (150 so với 96), ông thầy người Hàn giữ đúng lời hứa thử nghiệm con người và lối chơi mới cho đội tuyển Việt Nam. Một số cái tên ít khi có suất ra sân hoặc thường bị trả về sau hơn bốn năm dưới thời ông Park xuất hiện trong đội hình xuất phát đêm 1-6 trên sân Thống Nhất như hậu vệ Đức Chiến, Văn Vĩ, Châu Ngọc Quang, Thái Quý hay sự trở lại của thủ môn Văn Lâm sau chấn thương.

Chơi trên chân đội khách mời Afghanistan vừa thua CLB Sài Gòn 0-1, các tuyển thủ Việt Nam nhàn nhã với nhiều pha tấn công trong sơ đồ chiến thuật mới 3-4-3 nhưng cái khó là những pha phối hợp cuối cùng để tìm bàn thắng. Châu Ngọc Quang và Văn Đức mang tiếng đá tiền đạo nhưng mất nhiều sức để phòng ngự khi mất bóng và tạo thành thế thủ 5-4-1 quen thuộc.

Afghanistan có lợi thế hình thể cao to nhưng cách chơi bóng còn non nớt do thiếu các trụ cột và không có nhiều cơ hội cọ xát. Bàn thua ở phút 33 nói thay cho điều đó, khi cả rừng cái bóng áo đỏ trong vòng cấm địa để cho Tuấn Hải thảnh thơi đón đường chuyền bằng đầu từ trung vệ Schmidt rồi đánh đầu nối tiếp cận thành làm bó tay thủ môn. Sự non nớt còn ở hàng công của Afghanistan với một số thời cơ ngon ăn nhưng xử lý vụng về hoặc không thể dứt điểm qua tay Văn Lâm.

Ông Park tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ ra sân hơn trong hiệp 2 khi lần lượt thay năm cái tên quen thuộc thế chỗ những vị trí thử nghiệm. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Thanh giúp đội hình tuyển Việt Nam đá nhịp nhàng hơn. Nhưng phải chờ đến phút 88, Tuấn Hải đột nhập vòng cấm Afghanistan ấn định 2-0 cho chủ sân Thống Nhất.