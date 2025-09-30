Lào Cai: Chính quyền căng mình hỗ trợ người dân vùng ngập lụt 30/09/2025 20:19

(PLO)- Chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai tập trung hỗ trợ người dân vùng ngập lụt đồ ăn, nhu yếu phẩm và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trong ngày 30-9, tại tỉnh Lào Cai mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng tại Trạm Yên Bái đạt mức 34,70m, trên báo động 3 là 2,70m; đỉnh lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 85,00m, biên độ lũ lên 8,0m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cảnh báo trong 6 - 24 giờ tới, cảnh báo mực nước các sông lên cao gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, sẽ xảy ra ngập úng tại một số khu vực như: phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Khánh Hòa, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Phúc Lợi, xã Tân Lĩnh, xã Yên Bình, phường Yên Bái, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, xã Trấn Yên, xã Xuân Ái, xã Mậu A, xã Mỏ Vàng, xã Sơn Lương, xã Bảo Yên, xã Phúc Khánh, xã Bảo Hà, xã Quy Mông với độ sâu ngập từ 0,5 - 1m, có nơi trên 2m.

Nhiều công trình, nhà cửa của người dân ngập trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực phường Yên Bái và Nam Cường, nước sông Hồng vẫn tiếp tục giữ ở mức cao trên báo động 3 mà chưa có dấu hiệu rút.

Chủ tịch UBND phường Nam Cường- bà Tạ Thị Hoa- cho hay: “Đến 16 giờ ngày 30-9, trên địa bàn phường Nam Cường thời tiết đã hết mưa, tuy nhiên trên các tuyến đường vẫn ngập úng, nước rút chậm, UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, trực chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố chủ động ứng phó với cơn bão”.

Trên địa bàn phường có khoảng 1.927 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có trên 1.000 hộ phải di dời. Không có thiệt hại về người, chủ yếu thiệt hại về diện tích lúa 170ha, ngô và rau màu khoảng 140ha, 4 điểm sạt lở. Đình đền chùa Nam Cường bị cô lập hoàn toàn.

Ngay trong ngày 29-9, UBND phường Nam Cường đã ra Thông báo khẩn cảnh báo và sơ tán người dân sống gần bờ sông suối do mực nước sông Thao dâng cao vượt báo động cấp độ 3.

Các cơ quan chức năng cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Các tổ dân phố được yêu cầu tuyên truyền đến người dân việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn phường, chỉ đạo tổ dân phố sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ bị thiệt hại khắc phục nhà ở để ổn định cuộc sống.

Phối hợp với các doanh nghiệp, cửa hàng cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường đảm bảo về dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chia thành 4 đoàn công tác nắm bắt và chỉ đạo khắc phục cơn bão số 10 trên địa bàn các xã, phường cũ: Phường Nam Cường, xã Cường Thịnh, xã Minh Bảo, xã Tuy Lộc.

Các cơ quan chức năng di dời người dân đến các khu vực đảm bảo an toàn.

Cơ quan Thường trực Phòng thủ dân sự phường chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết về tình hình gió lốc, thông tin kịp thời đến tổ dân phố, người dân biết chủ động phòng tránh.

Vận động di dời trên 1.000 hộ đến nhà người thân, các nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan có vị trí cao để đảm bảo tính mạng cho người dân.

Phường Nam Cường đã chủ động cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ trong vùng cô lập (580 suất mỳ tôm, nước uống, sữa, lương khô, bánh ngọt...) và dự kiến phát 520 suất cơm cho các hộ trong vùng cô lập.

Nhiều nơi ở Yên Bái đã bị nước lũ chia cắt.

Tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, nước lũ dâng đã gây ngập 38 tổ dân phố, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 5034 hộ, 19 tuyến đường chính ngập sâu, nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm.

Ngay trong ngày 29-9, UBND phường Yên Bái đã phát công điện khẩn, triển khai ứng phó và sơ tán dân. Phường Yên Bái sơ tán khoảng 631 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa, UBND phường Yên Bái.

Khoanh vùng 38 tổ dân phố ngập, 12 điểm sạt lở, 3 điểm đất đá tràn ra đường (đường Yên Ninh, đường Âu Cơ nối cầu Tuần Quán; đường Âu Cơ đoạn Hội Nông dân tỉnh Lào Cai) đã cắm biển cảnh báo.

Phường Yên Bái cũng đã huy động máy phát điện, máy bơm, xe tải, máy xúc phục vụ ứng cứu. Đồng thời tiếp nhận nhu yếu phẩm từ Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai 140 thùng nước lọc, 100 thùng mì tôm, bánh mì và một số nhu yếu phẩm khác.