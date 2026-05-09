Lầu Năm Góc giải mật tài liệu về UFO 09/05/2026 05:47

(PLO)- Lầu Năm Góc đã công bố các tài liệu chưa từng được tiết lộ trước đây về UFO, bao gồm báo cáo từ các phi hành gia trên tàu Apollo 12 và Apollo 17.

Ngày 8-5, Lầu Năm Góc công bố “các tài liệu chưa từng được thấy trước đây” về UFO sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo cơ quan này làm như vậy hồi đầu năm nay, theo đài CNN.

Loạt tài liệu này nêu rõ các cuộc điều tra khác nhau về các báo cáo nhìn thấy UFO kéo dài hàng thập niên. Trước đây Mỹ gọi hiện tượng đó là UFO (Vật thể bay không xác định) nhưng đổi thành UAP (Hiện tượng Dị thường không xác định).

“Người dân Mỹ giờ đây có thể truy cập ngay lập tức các tài liệu UAP đã được giải mật của chính phủ liên bang. Các video, hình ảnh và tài liệu gốc mới nhất về UAP từ khắp chính phủ Mỹ đều được tập hợp ở một nơi và không cần giấy phép” - Lầu Năm Góc viết trên mạng xã hội X.

Hình ảnh này được xác định là "DOW-UAP-PR43, Báo cáo về UAP chưa được công bố, Châu Phi, 2025". Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ “công bố các tài liệu mới theo từng đợt khi các tài liệu được phát hiện và giải mật, với các đợt được đăng tải vài tuần một lần”.

Các tài liệu công bố hôm 8-5 bao gồm các bản ghi nhớ nội bộ của quân đội Mỹ mô tả về UAP nhỏ có thể đã xuất hiện” ở Iraq vào năm 2022, cũng như “nhiều ánh sáng hoặc vệt sáng từ nguồn không xác định” được quan sát thấy ở Syria vào năm 2024.

Ngoài ra còn có các báo cáo gần đây từ quân đội Mỹ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hy Lạp.

Các tài liệu này cũng bao gồm báo cáo từ các phi hành gia trên tàu Apollo 12 năm 1969 cho đến các báo cáo gần đây hơn từ nhiều quan chức thực thi pháp luật hoặc chính phủ. Trong sứ mệnh Apollo 12, chuyến đổ bộ lên Mặt Trăng có người lái thứ hai, phi hành gia Alan L. Bean đã báo cáo với trung tâm điều khiển sứ mệnh về việc nhìn thấy “những tia sáng” đang “bay vút đi trong không gian”.

“Trông như thể một số vật thể đó đang bay ra từ Mặt Trăng. Chúng thực sự bay đi rất nhanh và lao thẳng về phía các vì sao” - phi hành gia Bean cho hay.

Ba năm sau, trong sứ mệnh Apollo 17 năm 1972, hai phi hành gia đã báo cáo nhìn thấy các hạt ánh sáng “rất sáng”.

Hình ảnh này được xác định là "NASA-UAP-VM6, Apollo 17, 1972", cho thấy "hình ảnh lưu trữ từ sứ mệnh Apollo 17 lên Mặt Trăng. Khung màu vàng chứa một khu vực được phóng to của bức ảnh gốc, trong đó có thể nhìn thấy ba ánh sáng phía trên địa hình Mặt Trăng". Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nói rõ rằng “ngôn ngữ mô tả và ước tính” trong các bản ghi nhớ quân sự này phản ánh “sự diễn giải chủ quan” của người viết báo cáo và do đó “không nên được hiểu là một dấu hiệu kết luận” về những gì thực sự đã xảy ra.

Trong ngày 8-5, Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman đã ca ngợi ông Trump vì “nỗ lực mang lại sự minh bạch hơn cho người dân Mỹ về các hiện tượng dị thường chưa được xác định”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thẳng thắn về những gì chúng tôi biết là đúng, những gì chúng tôi vẫn chưa hiểu và tất cả những gì còn phải được khám phá. Khám phá và theo đuổi tri thức là cốt lõi trong sứ mệnh của NASA khi chúng tôi nỗ lực giải mã những bí ẩn của vũ trụ” - ông Isaacman viết trên X.