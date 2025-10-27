Lên mạng mua bằng lái vì nuôi con nhỏ không có thời gian đi học 27/10/2025 11:08

Ngày 27-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam năm người liên quan trong đường dây sản xuất giấy tờ, bằng lái xe giả (giấy phép lái xe) với quy mô liên tỉnh.

Năm bị can gồm: Phạm Văn Công, Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tình (cùng tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (TP Hà Nội).

Qua khám xét, công an thu giữ 11 điện thoại di động, bảy màn hình máy tính, sáu CPU, máy in thẻ, máy in phôi làm giả.

Cùng đó là nhiều ổ cứng chứa dữ liệu, nhiều bộ kết nối internet, hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán các loại văn bằng, chứng chỉ giả. Thậm chí có hàng chục bộ hồ sơ giả đã in sẵn. Hàng trăm nghìn file dữ liệu phục vụ cho việc làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ cũng được thu giữ.

Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chị H.T.H (xã Phong Nha) vì nuôi con nhỏ không có thời gian đi học bằng lái xe nên lên mạng tìm hiểu đặt mua.

Cơ quan công an bắt tạm giam năm bị can trong đường dây làm giả giấy tờ. Ảnh: CA

Từ đây, chị nhờ ông Nguyễn Văn Tý (cùng xã) đặt làm bằng lái xe mô tô hạng A2 với giá 3,5 triệu đồng.

Tý tiếp tục lên mạng tìm hiểu và liên hệ với những người khác để làm bằng lái cho chị H.

Sau khi nhận bằng lái, chị H tiếp tục cập nhật lên hệ thống VneID nhưng không được vì đây là bằng lái, chứng chỉ giả. Chị H đã trình báo công an về sự việc trên.

Vào cuộc xác minh, Tý khai nhận, sau khi lên mạng đã nhắn tin với một số người không quen biết qua messenger và đặt vấn đề làm bằng lái xe. Họ đã yêu cầu gửi ảnh chân dung và thẻ căn cước để làm. Vì không có mẫu bằng thật để đối chiếu nên Tý tìm mẫu trên mạng và gửi đi làm giấy tờ giả.

Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh mở rộng, phát hiện một đường dây chuyên làm và mua bán giấy tờ giả hết sức tinh vi. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này đã lập các hội, nhóm trên mạng xã hội để giao dịch.

Đồng thời, đường dây này chia thành các mắt xích khép kín. Mỗi mắt xích đảm nhiệm một công đoạn chuyên biệt như: chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng, chỉnh sửa file, in ấn, ký giả, phát hành bằng, chứng chỉ giả và gửi đến người mua hàng…

Đường dây này sử dụng công nghệ in màu hiện đại, máy ép nhựa và phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra các loại giấy tờ giống như thật.

Điều đặc biệt trong vụ án này, chính là những người trong đường dây gần như không biết mặt nhau và hoạt động tại nhiều tỉnh.