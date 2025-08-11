Lên phương án kéo dài đường băng sân bay Vinh 11/08/2025 11:11

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc kéo dài đường băng sân bay Vinh.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao ACV báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn triển khai các thủ tục tiếp theo.

Trong đó, Bộ Xây dựng lưu ý ACV nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hạn chế tối đa việc đóng cửa sân bay này. Đồng thời ACV cần xây dựng tiến độ chi tiết và báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An để chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc thực hiện.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí và hỗ trợ triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện hạng mục nêu trên.

Bộ Tài chính với vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc ACV sớm thực hiện đầu tư kéo dài đường băng tại Cảng hàng không Vinh.

Cơ quan chức năng kiểm tra tiến độ sửa chữa sân bay Vinh. Ảnh: ACV

Cục Hàng không được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không sau khi đầu tư cũng như phương án thu giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh giữa các chủ thể sở hữu tài sản kết cấu hạ tầng khu bay của Cảng hàng không Vinh.

Sân bay Vinh được cấp thẩm quyền thực hiện lệnh đóng cửa từ 1-7, để ACV - đơn vị quản lý khai thác sân bay, triển khai dự án sửa chữa đường băng và đường lăn.

Trong quá trình trên, ACV và chính quyền Nghệ An đề xuất phương án kéo dài đường băng thêm 600m. Phương án này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại máy bay lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường hợp địa phương triển khai thu hồi được mặt bằng sớm, ACV dự kiến khởi công thi công hạng mục kéo dài đường bằng trong quý IV năm nay.

Theo kế hoạch, sân bay Vinh sẽ mở cửa trở lại vào lúc 23 giờ 59 ngày 31-12-2025.