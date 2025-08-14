Lịch tựu trường chính thức của học sinh TP.HCM 14/08/2025 13:08

(PLO)- Lịch tựu trường của học sinh lớp 1, 9 và 12 vào ngày 20-8; các khối lớp còn lại là ngày 25-8.

UBND TP.HCM vừa ban hành khung kế hoạch năm học, trong đó có quy định rõ lịch tựu trường của từng bậc học từ mầm non đến THPT.

Khung kế hoạch thời gian năm học của TP.HCM

Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B tại lễ khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ có lịch tựu trường vào ngày 20-8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25-8.

Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2.

Các trường kết thúc năm học trước ngày 31-5.

Sau hợp nhất, TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh, hơn 3.500 cơ sở giáo dục công lập. Ngành giáo dục đào tạo TP được chia làm 3 khu vực gồm khu vực I, khu vực II và khu vực III.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5-9 như mọi năm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18-1-2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31-5-2026.

Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12-6.