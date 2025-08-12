Lịch tựu trường dự kiến của học sinh TP.HCM 12/08/2025 18:23

(PLO)- Lịch tựu trường của học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 là ngày 18-8, theo dự kiến của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM đang xây dựng khung kế hoạch năm học 2025-2026 trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Theo đó, dự kiến lịch tựu trường của học sinh các khối 1, 9 và 12 vào ngày 18-8, các khối còn lại vào ngày 25-8.

Lễ khai giảng năm học mới toàn thành phố sẽ diễn ra ngày 5-9.

Sau hợp nhất, TP.HCM có gần 2,6 triệu học sinh, với quy mô trên 3.500 cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập.

Lịch tựu trường dự kiến của học sinh TP.HCM vào ngày 18-8. (Trong ảnh: Cô trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5-9 như mọi năm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18-1-2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31-5-2026.

Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12-6.