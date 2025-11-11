Liên ngành tố tụng Khu vực 2, Khu vực 16 kiến nghị nhiều vấn đề với HĐND TP.HCM 11/11/2025 17:23

(PLO)- Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã lắng nghe và ghi nhận nhiều kiến nghị từ các cơ quan tố tụng tại Khu vực 2 và Khu vực 16...

Ngày 11-11, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát với các cơ quan nội chính (Công an, VKS, Toà án, Phòng Thi hành án dân sự) tại Khu vực 2 và Khu vực 16, để giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2025.

Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP chủ trì buổi giám sát tại Khu vực 2. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Các địa phương cần đồng hành cùng cơ quan tố tụng

Tại buổi giám sát, Thẩm phán Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND Khu vực 2, nhìn nhận khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành và tổ chức lại ngành toà án thì thẩm quyền giải quyết các vụ án của Toà khu vực hiện nay được mở rộng hơn rất nhiều (án hình sự được giải quyết tội phạm có khung hình phạt đến 20 năm tù...). Kéo theo đó là số lượng công việc của Toà khu vực cũng tăng lên rất nhiều, áp lực công việc cũng tăng lên.

Với hơn 11.000 vụ việc giải quyết trong năm 2025 nhưng biên chế hiện nay mới chỉ có 71 Thẩm phán, 35 Thư ký, một thư ký phải giúp việc cho hai đến ba thẩm phán. Chưa kể đến nhiều vị trí phải kiêm nhiệm các công tác khác như thi hành án hình sự, công tác thi đua khen thưởng, văn phòng, nên áp lực công việc của các Thẩm phán, thư ký rất lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thẩm phán Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND Khu vực 2, báo cáo đoàn giám sát. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ông Vinh cũng chia sẻ Khu vực 2 hiện nay và TP Thủ Đức trước kia, các cơ quan nội chính đặt mục tiêu phải đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm tải công việc. Dẫn chứng là trong năm 2025, TAND Khu vực 2 đã tổ chức được 652 phiên tòa và phiên họp trực tuyến; liên ngành tố tụng ký biên bản ghi nhớ về việc giao nhận bản án, quyết định bằng phương thức điện tử...

"Là địa phương có số lượng vụ án, vụ việc giải quyết nhiều nhất trong các đơn vị tại TP.HCM thì liên ngành nội chính tại Khu vực 2 chúng tôi buộc phải phối hợp, liên kết chặt chẽ trên tinh thần trách nhiệm, tình cảm thì công việc mới thông suốt, giải quyết nhanh.

Cạnh đó, TAND Khu vực 2 cũng mong muốn lãnh đạo UBND 12 phường, Ban Chỉ huy Công an 12 phường tại Khu vực 2 hết sức lưu tâm trong việc xác minh, cung cấp tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của toà án. Vì chỉ khi các đơn vị trả lời xác minh sớm thì Toà án mới giải quyết nhanh chóng vụ việc" - ông Vinh chia sẻ.

Với những khó khăn, hạn chế hiện tại, Chánh án TAND Khu vực 2 kiến nghị với đoàn giám sát có ý kiến góp ý để các cơ quan có thẩm quyền ở cấp TP quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Về phía VKSND Khu vực 2, Kiểm sát viên Lê Thị Đông, Viện trưởng cũng nhìn nhận cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc xét xử trực tuyến để giảm tải công việc. Tiếp đến là kiến nghị các cơ quan giải quyết về trụ sở làm việc trong bối cảnh nơi làm việc hiện tại không đảm bảo nhu cầu công việc.

Khu vực 16 kiến nghị bố trí trụ sở làm việc phù hợp

Tại Khu vực 16, đại diện TAND Khu vực 16 cho biết trong khoảng thời gian từ 1-10-2024 đến 30-9-2025, TAND Khu vực 16 đã thụ lý 7.664 vụ, việc; đã giải quyết 7.225 vụ việc. Trong đó đã thụ lý mới 806 vụ án hình sự với 1.691 bị cáo, trong thời gian này đơn vị đã giải quyết 17 vụ/17 bị cáo về tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trong năm qua, đơn vị này cũng tổ chức 47 phiên toà hình sự trực tuyến, thuận lợi cho người tiến hành tố tụng và các bên tham gia phiên toà giúp tiết kiệm chi phí, thời gian.

Đoàn giám sát làm việc tại trụ sở TAND Khu vực 16. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Liên quan đến việc áp dụng án lệ trong công tác xét xử, đại diện TAND Khu vực 16 thông tin ngày 20-6 vừa qua, đơn vị đã áp dụng án lệ số 55/2022/AL để giải quyết một vụ án dân sự về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TAND Khu vực 16 cũng nêu ra một số hạn chế, khó khăn như: Sau khi sáp nhập TAND TP Thuận An và TP Dĩ An trụ sở không đảm bảo diện tích để làm việc, không có phòng xử trực tuyến riêng mà phải sử dụng phòng xét xử thông thường dẫn đến rất mất thời gian, công sức chuẩn bị...

Về phía VKSND Khu vực 16, ông Nghiêm Đức Hưng, Viện trưởng cho biết sau sáp nhập vấn đề khó khăn lớn nhất của đơn vị là trụ sở làm việc và nhân sự. Khi mà hiện nay VKSND Khu vực 16 vẫn phải duy trì hoạt động tại hai trụ sở cũ gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành.

Từ đó hai đơn vị này kiến nghị xem xét bố trí trụ sở làm việc mới để đáp ứng nhu cầu công việc...