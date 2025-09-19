Liên tiếp cứu thành công ngư dân gặp nạn trên biển 19/09/2025 15:09

(PLO)- Vùng Cảnh sát biển 4 đã cứu thành công 4 ngư dân trôi dạt trên biển; trước đó 2 tàu cao tốc cũng đã phát hiện và cứu 2 người trong một gia đình gặp nạn trên biển.

Ngày 19-9, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa kịp thời điều động phương tiện, tổ chức cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, chiều 18-9, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông tin từ ông NVM (ngụ khu phố 4, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết tàu cá của ông cùng 4 thuyền viên đang gặp nạn. Địa điểm tại khu vực biển cách Đông Hòn Anh Đông (thuộc quần đảo An Thới) khoảng 5 hải lý.

Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động phương tiện, tổ chức cứu thành công bốn ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: CSB

Ngay sau khi nhận được tin báo, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã xin ý kiến và điều động tàu CSB 3008 nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm trong điều kiện đêm tối, dông gió và sóng cấp 5, cấp 6; đến khoảng 19h30, tàu CSB 3008 đã tiếp cận được tàu bị nạn và cứu thành công 4 thuyền viên đưa lên tàu an toàn.

Kế đó, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, cung cấp quần áo, thuốc men, thức ăn, nước uống và động viên, trấn an tinh thần các ngư dân.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tàu CSB 3008 đã cập cảng Hải đội 422 và bàn giao 4 ngư dân gặp nạn cho chủ tàu cá CM 99527 TS. Tất cả thuyền viên đều đã ổn định tinh thần, sức khỏe bình thường.

Nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn, tàu cá bị phá nước và chìm khiến các thuyền viên trôi dạt trên biển.

Trước đó, sáng 17-9, trên chuyến hành trình từ Rạch Giá đi Phú Quốc, khi đến khu vực biển cách đảo Hòn Nghệ về phía Tây Nam khoảng 5 hải lý, tàu Superdong VII phát hiện 2 ngư dân đang bám một miếng xốp cột vào thùng nhựa, trôi dạt trên biển.

Trên hành trình từ Rạch Giá đi Phú Quốc, thủy thủ, thuyền viên tàu Supperdong VII và tàu Thriving 16 đã phát hiện và cứu 4 người trong một gia đình gặp nạn trên biển. Ảnh: HH

Ngay lập tức, các thủy thủ và thuyền viên trên tàu đã cứu được người gặp nạn. Thời điểm đó, sức khỏe của người (là 2 mẹ con) hơi yếu do trôi dạt lâu và bị lạnh, đói. Các thuyền viên tàu Supperdong VII đã hỗ trợ sưởi ấm, chăm sóc y tế và cho ăn nhẹ. Khi cập bến Bãi Vòng, tàu đã bàn giao 2 mẹ con gặp nạn cho lực lượng Biên phòng.

Cùng ngày, tàu Thriving 16 cũng đã cứu được 2 ngư dân bị gặp nạn trên biển. Đây là 2 người cùng chung chuyến ghe bị nạn mà tàu Supperdong VII đã cứu.

Thông tin ban đầu, cả nhà 4 người cùng đi ghe, do gặp thời tiết xấu nên ghe bị chìm, 4 người bám vào các vật dụng trôi dạt trên biển nhiều giờ. May mắn cả gia đình đã được phát hiện kịp thời và cứu thành công.