Lo cho học trò, nhiều trường tổ chức ôn tập đến sát kỳ thi vào lớp 10 03/06/2025 12:58

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6. Trước đó vào ngày 5-6, thí sinh sẽ đến làm thủ tục dự thi.

Theo ghi nhận của PV, một số trường tổ chức ôn thi cho học sinh (HS) đến hết ngày 3-6.

Một giờ ôn tập cho học sinh lớp 9 tại Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp vào sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sáng ngày 3-6, tại Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp, các tiết học vẫn diễn ra sôi nổi.

Trường phân lớp dựa trên trình độ HS để dễ dàng trong việc ôn tập và củng cố kiến thức.

Cô Nguyễn Thị An, giáo viên Toán cùng học trò nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ.

“Những tiết học cuối, tôi không còn dạy nâng cao, tập trung vào những vấn đề, dạng đề cơ bản và hướng dẫn các em cách thực hiện” - cô An nói.

Đối với môn Toán, cô An luôn nhắc học trò, khi vào phòng thi phải thật bình tĩnh, đọc kỹ đề, phân tích từng dữ liệu. Đặc biệt muốn giải các bài toán thực tế thì chính các em phải có sự liên tưởng thực tế mới giải quyết được.

Cô Nguyễn Thị An đang hướng dẫn học trò giải bài tập. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Không chỉ năm nay mà những năm trước, trường đều dạy đến sát ngày thi. Lý do vì lo cho các em. Do đó, ôn tập được thêm ngày nào thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn”- cô An bộc bạch.

Sáng nay, lớp Văn của thầy Nguyễn Văn Thưởng đang tập trung giải đề. Không khí học tập rất nghiêm túc, khẩn trương. Khi có câu hỏi thắc mắc, các em đều giơ tay nhờ thầy hướng dẫn.

Thầy Nguyễn Văn Thưởng cùng với học trò trong những tiết ôn tập cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thầy Thưởng cho biết, thời gian này, giáo viên tập trung ôn các dạng bài. Ví dụ, nghị luận văn học, nghị luận xã hội có kiểu bài nào, cách thực hiện ra sao.

“Đối với môn Văn, các em cần đọc kỹ đề tránh nhầm lẫn dẫn đến làm lạc đề. Đặc biệt, phần viết, học trò phải chú ý yêu cầu viết đoạn văn hay bài văn. Ví dụ nghị luận văn học sẽ viết đoạn văn nhưng nghị luận xã hội sẽ phải viết thành văn bản. Mỗi một dạng có cách làm riêng do đó các em cần ghi nhớ.

Tương tự, HS Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp cũng ôn thi đến hết ngày hôm nay.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi trong tiết học ôn sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, Trường Thanh Tâm, HS lớp 9 cảm thấy khá lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía các thầy cô, em cảm thấy được tiếp thêm động lực.

“Nhiều trường đã cho HS nghỉ học nhưng trường em vẫn tạo điều kiện để HS được tới trường. Em cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhờ có thầy cô với những bài dạy dễ hiểu, lời dặn dò chu đáo giúp em vững tin hơn trước kỳ thì không kém phần khốc liệt sắp tới” - Tâm nói.

Tâm đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Gò Vấp.

Nụ cười rạng rỡ của cô trò Trường THCS Nguyễn Trãi trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Giai đoạn này, em chủ yếu tổng hợp kiến thức và tập trung luyện đề để có kinh nghiệm khi làm bài” - Tâm nói.

Theo Tâm, chiều nay giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ tặng cho mỗi bạn một chiếc bút có gắn nơ màu đỏ. “Món quà nhỏ nhưng sẽ là động lực để chúng em làm bài thật tốt” - Tâm chia sẻ.

Đồng hành cùng HS trong những tiết học cuối cùng, cô Phạm Thị Thuý Hằng hy vọng sẽ cung cấp cho em thêm kiến thức và kỹ năng để làm bài đạt hiệu quả cao trong kỳ tới.

“Vào những ngày này, đa số giáo viên dạy các em kỹ năng làm bài, đặc trưng thể loại, và các dạng câu hỏi theo cấu trúc đề thi” - cô Hằng chia sẻ.

Theo cô Hằng, môn Văn để làm bài thật tốt, các em phải nắm chắc được kỹ năng và tri thức của từng thể loại. Ví dụ, đối với thơ, các em phải nắm được kỹ năng đọc hiểu, đối với văn bản thông tin, nghị luận các em phải hiểu các dạng câu hỏi để biết vận dụng.