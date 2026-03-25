Lời kể của 2 người phá mái tôn cứu người trong vụ cháy ở Hà Nội 25/03/2026 10:30

(PLO)- Nghe tiếng tri hô, 2 người đàn ông nhanh chóng leo sang căn nhà đang cháy, phá mái tôn, mở lối thoát giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Khoảng 17 giờ 40 ngày 24-3, tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn tại ngôi nhà 7 tầng. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng lửng, nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, kèm theo cột khói đen dày đặc.

Phát hiện cháy, anh P.C.T (SN 1994, chủ nhà) lập tức hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ và báo lực lượng chức năng. Thời điểm này, trong nhà có 7 người gồm bố mẹ, vợ, 3 con nhỏ của anh T. và một phụ nữ khác mắc kẹt.

Nhiều người dân dũng cảm cứu 7 người trong vụ cháy ở Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều công nhân đang làm việc tại công trình bên cạnh, trong đó có ông Nguyễn Văn Đáp và ông Nguyễn Văn Nghĩa đã nhanh chóng tham gia ứng cứu. Không ngại nguy hiểm, họ bắc thang, leo sang mái nhà đang cháy – nơi chỉ cách đó khoảng 1,6-1,8 mét, nhưng phía dưới là khoảng sâu hun hút.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa cùng những người dân đã dũng cảm cứu người trong vụ cháy. Ảnh: HIẾU ĐÌNH

Tiếp cận khu vực tầng tum, nhóm người dùng xà beng, búa và thanh sắt phá mái tôn, tạo lối thoát khói và mở đường tiếp cận các nạn nhân. Đồng thời, họ tận dụng thang tre, gỗ để làm lối di chuyển, lần lượt đưa những người mắc kẹt sang nhà bên cạnh an toàn.

“Lúc đó rất sợ vì đứng ở độ cao hàng chục mét, khói lửa cuồn cuộn. Nhưng nếu không làm thì nguy cơ cháy lan rất lớn, ai cũng cố gắng cứu người trước”, ông Nghĩa nói

Ông Nguyễn Văn Đáp. Ảnh: HIẾU ĐÌNH

Cùng tham gia cứu người, ông Nguyễn Văn Đáp cho biết thời điểm xảy ra sự cố “căng như dây đàn”, ai cũng run nhưng vẫn quyết tâm hỗ trợ đến cùng. “Chỉ khi đưa được mọi người ra ngoài an toàn chúng tôi mới thở phào”, ông nói.

Nhận tin báo lúc 17 giờ 52, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Hiện trường lúc vụ cháy đang diễn ra, lửa bùng lên ở khu vực tầng 2 ngôi nhà.

Chỉ sau khoảng 8 phút, lực lượng chức năng đã có mặt. Một mũi khống chế đám cháy tại tầng lửng, ngăn cháy lan; một mũi sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận bên trong tìm kiếm cứu nạn; mũi còn lại tiếp cận từ nhà bên cạnh để phối hợp với người dân đưa các nạn nhân ra ngoài.

Người dân cứu người trong ngôi nhà bị cháy đưa sang công trình đang xây dựng bên cạnh.

Đến khoảng 18 giờ 18, toàn bộ 7 người mắc kẹt, trong đó có 2 người cao tuổi và 3 trẻ nhỏ, đã được giải cứu an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế, sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn.

Đến 18 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, việc người dân kịp thời hỗ trợ, dũng cảm tham gia cứu người đã góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng cho các nạn nhân.