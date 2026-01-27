Lời khai của cựu chủ tịch Công ty LanQ tại tòa vụ trục lợi bảo hiểm xã hội 27/01/2026 16:47

(PLO)- Cựu Chủ tịch Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền khai đã mua thuốc có chất lượng tốt hơn hoặc tương đương thuốc của nhà thầu Công ty Sơn Lâm...

Ngày 27-1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ, trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội.

Vụ án có 23 bị cáo, bị xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình, cựu Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm; Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ bị xét xử về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ thuộc sở hữu của Công ty LanQ. Ngày 30-12-2019, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đại diện Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH tỉnh Bắc Giang.

Theo quy định, Bệnh viện LanQ được tự tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc. Bị cáo Quyền đã bàn và thống nhất với bị cáo Phạm Văn Cách: Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu, Công ty Sơn Lâm hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho Công ty LanQ, đảm bảo Công ty Sơn Lâm trúng thầu với giá cao, thanh toán được nhiều tiền từ BHXH tỉnh Bắc Giang.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyền khai rằng trước đây bị cáo thường lấy giá thuốc trúng thầu của Sở Y tế tỉnh để lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Tuy nhiên, vào năm 2020, do dịch bệnh, thuốc khan hiếm, giá lên cao, Công ty LanQ không thể mua được thuốc với giá này, buộc phải tổ chức đấu thầu.

Khi tổ chức đấu thầu có nhờ Công ty Sơn Lâm hỗ trợ nhưng không có thỏa thuận ăn chia. Sau khi tổ chức đấu thầu xong, trong 3 tháng đầu tiền, Công ty LanQ cung cấp thuốc ổn định. Sau này các mẫu thuốc không đảm bảo, không được sao đúng tiêu chuẩn của Công ty LanQ nên bị cáo Quyền trả hàng nhiều lần.

Sau đó, giữa 2 bên có ngồi lại làm việc với nhau. Phía Công ty LanQ đề nghị Công ty Sơn Lâm không cung cấp một số vị thuốc. Đơn vị cung cấp thay thế là Công ty CQB.

Do Công ty CQB không phải là đơn vị trúng thầu nên không thanh toán được với BHXH. Để hợp hóa vấn đề này, Công ty Sơn Lâm sẽ lấy thuốc của Công ty CQB và đóng mác Sơn Lâm cung cấp cho Công ty LanQ.

Cáo buộc cho rằng hai bên đã thỏa thuận Công ty Sơn Lâm vẫn được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống và bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chiếm đoạt 18 tỉ đồng của BHXH Bắc Giang. Nhưng do BHXH chưa thanh toán toàn bộ tiền và Công ty LanQ cũng cần tiền để đầu tư xây dựng bệnh viện nên chưa trả tiền cho Phạm Văn Cách như đã thỏa thuận.

Tại phiên tòa, ông Quyền phủ nhận việc này và khẳng định “tôi và anh Cách không có thỏa thuận gì về ăn chia”.

Trước lời khai này của ông Quyền, chủ tọa phiên tòa đã gọi bị cáo Phạm Văn Cách lên đối chất. Bị cáo Cách khai sau khi bán hàng được 3 tháng thì 2 bên có ngồi vào thương thảo.

“Tôi có nói chúng tôi vay ngân hàng sắp đáo hạn mà cứ trả hàng đi trả hàng lại thì tôi sợ bị nợ xấu. Anh Quyền nói: thôi anh hỗ trợ 18%” – ông Cách khai.

Tuy nhiên, theo lời khai của ông chủ Công ty Dược Sơn Lâm, thực tế chưa nhận được tiền bị BHXH chưa thanh toán.

Trả lời xét hỏi của VKS, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận hành vi mà cáo trạng đã nêu nhưng ông Quyền mong HĐXX xem lại vì bản thân không chiếm đoạt đồng nào.

“BHXH đã tạm ứng cho tôi 40 tỉ đồng nhưng thực tế tôi mua thuốc nhiều hơn 40 tỉ đồng, nhiều hơn 54 tỉ đồng. Giá tôi được thanh toán là giá của Sở Y tế nhưng tôi muốn mua giá đó cũng không được…” – ông Quyền giải trình.

Ông Quyền cũng khẳng định Công ty LanQ đã mua thuốc có chất lượng tốt hơn hoặc tương đương với Công ty Sơn Lâm.

Về vấn đề này, bị cáo Cách xác nhận trước khi dán nhãn Sơn Lâm, thuốc của Công ty CQB đều được đem đi giám định và đạt đúng yêu cầu của pháp luật. Ông Cách cũng nói thêm thuốc của Công ty Sơn Lâm đều được nhập khẩu có CO, CQ đầy đủ.