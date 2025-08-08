Lừa 'chạy dời ranh giới rừng' chiếm đoạt 5,9 tỉ đồng 08/08/2025 17:28

(PLO)- Tin lời gian dối rằng có mối quan hệ với nhiều cơ quan nhà nước nên có thể “chạy thủ tục”, bị hại đã chuyển tổng cộng 5,9 tỉ đồng cho bị can Ngọc.

Ngày 8-8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Ngọc (48 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thông tin ban đầu, Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ với nhiều cơ quan nhà nước, có thể “chạy thủ tục” di dời ranh rừng, giúp ông K làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đặc khu Phú Quốc.

Tin tưởng Ngọc, ông NVK (58 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã chuyển cho Ngọc tổng cộng 5,9 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Ngọc cung cấp ba văn bản liên quan đến việc xác nhận ranh giới đất, sơ đồ vị trí thửa đất mang tên ông K trong đó có chữ ký và con dấu của các đơn vị, như: Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm đặc khu Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy tất cả ba văn bản trên đều là giả.