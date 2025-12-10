Lựa chọn nhà đầu tư xây cầu Đồng Nai 2 gần 11.500 tỉ trong trường hợp đặc biệt 10/12/2025 12:20

(PLO)- Dự án xây dựng cầu Đồng Nai 2 được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính chất cấp bách.

Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Dự án thuộc nhóm A, công trình cầu đường cấp đặc biệt. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Hiện cầu Đồng Nai đang quá tải, việc xây dựng cầu Đồng Nai 2 là cấp thiết.

Dự án có tổng chiều dài khoảng gần 10km, trong đó phần chính cầu Đồng Nai 2 dài khoảng 3,5km, mặt cắt ngang 36m, vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu từ phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (Đồng Nai). Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính chất cấp bách để sớm đưa vào hoạt động phục vụ khai thác sân bay Long Thành, tăng cường kết nối Đồng Nai và TP.HCM.

Nghị quyết yêu cầu nhà đầu tư phải giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Việc triển khai cầu Đồng Nai 2 có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai, TP.HCM và cả khu vực.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa thống nhất giao liên danh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – Công ty Cổ phần Đầu tư CC1 – Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam nghiên cứu, lập hồ sơ triển khai dự án cầu Đồng Nai 2.