Lùm xùm vụ 1 học sinh ở Đắk Lắk bị đình chỉ học tập 10/09/2025 15:11

(PLO)- Một nam sinh bị Trường Victory ở Đắk Lắk đình chỉ học tập không lý do khiến người thân khiếu nại lên các cấp.

Ngày 10-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (gọi tắt là Trường Victory), tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã đình chỉ học một nam sinh lớp 9 và sẽ làm việc với phụ huynh để đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Bị đình chỉ học sau chuyến thăm mẹ ở Hàn Quốc

Nam sinh bị đình chỉ học là em ĐTL, học sinh lớp 9A8. Hiện mẹ của em L là bà NTTT (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) vừa từ Hàn Quốc bay về Việt Nam, gửi đơn đến Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk khiếu nại việc con trai bà bị đình chỉ học tập.

Trường Victory tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo bà T, từ hôm 26-8 đến nay, con trai của bà không được đến trường. Trong khi đó, lãnh đạo trường đình chỉ học tập đối với con trai bà nhưng không nêu rõ lý do, không có bất kỳ thông báo, quyết định nào gửi đến phụ huynh.

Cũng theo bà T, bà sang Hàn Quốc làm việc và cho cháu L đi cùng sang thăm mẹ dịp nghỉ hè vừa qua.

Ngày 15-8, Trường Victory tổ chức cho học sinh tựu trường. Thời điểm này, cháu L chưa về nước được nên bà T có nhắn tin xin phép cô giáo chủ nhiệm.

Sau đó, em gái của bà T cũng viết một lá đơn xin phép cho cháu L nghỉ học, gửi cho trường tại khu vực bảo vệ trường.

Đến ngày 25-8, cháu L đến trường học tập bình thường. Tuy nhiên, hôm sau, 26-8, khi cháu L vào lớp học thì bị giáo viên mời đến phòng giám thị rồi yêu cầu về nhà.

Ngày 3-9, đại diện Trường Victory làm việc với đại diện phụ huynh của cháu L và kết luận: "Em L vắng học mang tính chất lặp đi, lặp lại. Nhà trường yêu cầu phụ huynh tìm một môi trường mới cho phù hợp với tình hình của học sinh".

Trong buổi làm việc này, người nhà của cháu L tha thiết đề nghị lãnh đạo trường xem xét để cháu được theo học, đồng thời cam kết nếu cháu L vi phạm sẽ chuyển trường khác.

“Vì quá lo lắng khi con không được đến trường, tôi đã mua vé máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để gặp lãnh đạo trường tìm hướng giải quyết”- bà T nói.

Theo bà T, con trai bà học tại Trường Victory từ năm lớp 2 đến nay. Các năm học trước, cháu L đều đạt học sinh khá, giỏi. Năm học 2025-2026, cháu được vào lớp chọn của trường.

Lãnh đạo trường nói gì?

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Victory, xác nhận đã đình chỉ học tập cháu L từ ngày 26-8 đến nay.

Trường Victory, nơi em L theo học nhiều năm qua. Ảnh: T.T

Theo ông Phát, kế hoạch tựu trường cố định của Trường Victory là ngày 15-8. Thời gian đó, cháu L không đến trường, giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh để đưa cháu L về học tập, nếu nghỉ phải có đơn xin phép.

Ngày 18-8 gia đình cháu L có gửi một đơn xin phép nhưng đơn này không hợp lệ, lý do là người nhà tự ký tên thay học sinh.

Cũng theo ông Phát, sau khi kiểm tra hồ sơ, trường nhận thấy những năm học trước, cháu L tự nghỉ học không xin phép, không có xác nhận của trường. Năm nay, tình trạng này tái diễn.

"Từ việc nghỉ học cho thấy sự thiếu tôn trọng quy định của trường, kỷ luật học đường, gây khó khăn cho trường trong công tác quản lý học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Dù trường nhiều lần trao đổi, nhắc nhở nhưng không nhận được sự hợp tác của phụ huynh"- ông Phát nói.

Ông Phát nói thêm, căn cứ vào vào biên bản làm việc ngày 3-9 với đại diện phụ huynh cháu L, trường thống nhất chuyển học sinh này qua một môi trường học khác cho phù hợp với thời gian của cháu.

Giải thích việc cháu L đã bị đình chỉ học 10 ngày nay nhưng trường không thông báo chính thức bằng văn bản, ông Phát nói do trường chưa thành lập hội đồng kỷ luật, và nếu xử lý như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến cháu L.

“Khi chưa có sự thống nhất cuối cùng giữa trường và phụ huynh, cháu L sẽ không được đến trường để có thời gian suy nghĩ lại hành vi của mình. Trong thời gian này, cháu L có thể học trực tuyến, theo dõi các bài giảng của trường trên hệ thống”- ông Phát nói.

Cũng theo ông Phát, đại diện Trường Victory sẽ làm việc trực tiếp với phụ huynh cháu L để đưa ra phương án cuối cùng.