Lý do người chạy ô tô Toyota Vios phải ngừng sử dụng xe? 28/08/2025 13:04

Mới đây, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới, có thể dẫn tới việc phải ngừng bán tới 96% số xe xăng và dầu đang lưu hành.

Theo dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Xây dựng xây dựng, mục tiêu mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (CAFC) của xe con tại Việt Nam sẽ là 4,83 lít/100 km vào năm 2030. VAMA cho rằng đây là một mục tiêu rất khó thực hiện, thậm chí đối với cả nhiều mẫu xe hybrid hiện đại.

Nếu dự thảo này được thông qua, VAMA lo ngại hàng loạt mẫu xe phổ biến sẽ bị khai tử khỏi thị trường, bao gồm cả những mẫu xe bán chạy và đã được khách hàng ưa chuộng.

Dựa trên số liệu tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố, ô tô Toyota Vios, chiếc xe bán chạy tại Việt Nam, hiện tại không đáp ứng được mục tiêu 4,83 lít/100 km trong dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (kết hợp đường đô thị và ngoại ô) của các phiên bản ô tô Toyota Vios đang bán trên thị trường thường dao động trong khoảng 5,7 - 5,9 lít/100 km, cao hơn đáng kể so với con số mục tiêu.

Điều này cho thấy, nếu dự thảo được thông qua, những mẫu xe phổ biến như ô tô Toyota Vios sẽ không thể đạt chuẩn.