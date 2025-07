Màn trình diễn võ thuật ấn tượng trong ngày ra quân trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Gia Lai 18/07/2025 11:43

(PLO)- Trong ngày lễ ra quân, Công an tỉnh Gia Lai có màn trình diễn võ thuật ấn tương, thể hiện quyết tâm, đồng lòng thực hiện trấn áp tội phạm với tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Ngày 18-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: TD.

Phát biểu lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đợt cao điểm này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, kết quả của đợt ra quân sẽ là thước đo để củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân vào lực lượng Công an tỉnh.

Vì thế, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Gia Lai ra quân trấn áp tội phạm.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho tội phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào trong tâm trí và thực hiện cho bằng được chân lý “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin đợt cao điểm sẽ tập trung năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung việc trấn áp mạnh, trừng trị nghiêm các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm đường phố, các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Để cụ thể hóa, Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ (gọi tắt là lực lượng 151) gồm hai tổ công tác cấp tỉnh; 135 tổ cấp xã hoạt động khép kín địa bàn, tuần tra liên tục tại các điểm nóng, tuyến đường trọng yếu, khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân diễu hành, tuần tra kiểm soát, tạo khí thế sôi nổi, thể hiện quyết tâm trong đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Một số hình ảnh, trình diễn võ thuật ngày lễ ra quân trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Gia Lai:

Công an tỉnh Gia Lai ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, gồm hai tổ công tác cấp tỉnh.

Màn trình diễn võ thuật, đấu tranh với loại tội phạm đường phố cầm hung khí nguy hiểm.

Màn trình diễn võ thuật với gậy gỗ.