Mận Úc siêu to chính thức có mặt tại Việt Nam 12/02/2025 19:00

Hồi tháng 9-2024, Australia đã đạt được bước tiến cho ngành trồng trọt của nước này khi thông báo đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu mận sang Việt Nam.

Để hiện thực hóa bước tiến này, mới đây, mận Úc đã chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam thông qua hai sự kiện ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội. Đây cũng được xem là một bước tiến quan trọng trong thị trường trái cây nhập khẩu tại Việt Nam.

Nhiều người tỏ ra thích thích với sản phẩm mận Úc cao cấp được nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: MT

Sự kiện do Summerfruit Australia và Horticulture Innovation Australia (HIA) tổ chức, thu hút sự tham gia của các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu, và các chuỗi cửa hàng trái cây hàng đầu tại Việt Nam.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện từ Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc tại Việt Nam (Austrade Vietnam), Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam (AusCham Vietnam).

Ông Jonathon Saw, Tham tán Thương mại thuộc Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt mận Úc. Ảnh: MT

Việc mận Úc chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam sẽ tạo ra một xu hướng mới trong thị trường trái cây nhập khẩu, mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm cao cấp, nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời mà còn bởi những lợi ích dồi dào về sức khỏe.

Bà Liz Trần, đại diện phát ngôn của SummerfruitAustralia tại Việt Nam cho biết, mận Úc chủ yếu được trồng ở các vùng Victoria và Nam Úc, nơi có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng để sản xuất ra những loại trái cây chất lượng cao.

"72 giờ sau khi được thu hoạch, mận sẽ đến Việt Nam bằng đường hàng không đảm bảo độ tươi ngon tuyệt đối. Nếu được vận chuyển bằng đường biển, thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 2 tuần", bà Liz Trần cho biết.

Với việc nhập khẩu trực tiếp từ các trang trại chất lượng cao của Úc, mận Úc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về độ tươi ngon và an toàn thực phẩm.

Người đại diện còn cho hay, một quả mận cung cấp 12% nhu cầu hàng ngày của Vitamin C, giúp duy trì chức năng hệ miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Khách mời nếm thử mận Úc tươi và uống thử mocktail mận Úc. Ảnh: MT

Chị Minh Anh (Hoàn Kiếm, Ba Đình) cho biết, cách đây khoảng 1 năm chị đã được nếm thử mận Úc ngay tại đất nước này trong một lần du lịch. Và chị khá thích loại mận này bởi so với mận ta, dòng này có kích thước, khối lượng to gấp 2-3 lần, cứ 6 - 7 quả sẽ đạt 1 kg. Khi quả chín sẽ cho một màu đỏ au đẹp mắt, thịt dày, ăn có vị ngọt thanh. Ngoài tên là mận Úc, mọi người còn hay gọi loại mận này là "mận khủng long" do có kích thước siêu to.

"Trước đây, tìm mua mận Úc ở Việt Nam khá khó khăn và cũng không đảm bảo do có nhiều hàng trôi nổi. Bây giờ khi mận Úc chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam thì tôi yên tâm hơn khi mua sắm", chị Minh Anh nói.

Tại sự kiện, các đại biểu đã được giao lưu, kết nối với lãnh đạo ngành, chia sẻ thông tin từ Summerfruit Australia, nếm thử mận Úc, xem biểu diễn nấu ăn trực tiếp trình diễn những ứng dụng sáng tạo mận Úc…